Crónica 11-06-2022

Ceremonia virtual Defensor Regional del Maule entregó cuenta pública con énfasis en la atención a personas detenidas y privadas de libertad

- José Luis Craig manifestó, además, su preocupación por el uso excesivo de la prisión preventiva y evidenció alzas en ingresos de causas de mujeres y extranjeros como imputados.



El Defensor Regional del Maule, José Luis Craig, rindió cuenta pública de la gestión realizada durante el año 2021, en la cual destacó la implementación de dos proyectos piloto cuyo foco estuvo en los privados de libertad: el programa de atención a detenidos en unidades policiales y el modelo de defensa penitenciaria universal.

“El plan de atención en unidades policiales, que tiene su antecedente en nuestra iniciativa que data de 2017, se piloteó en Curicó y Talca con dos duplas de defensores, cuya principal misión fue anticipar la entrevista, ojalá de manera presencial, con los detenidos y detenidas en los cuarteles policiales de las zonas mencionadas, en un tiempo inmediato o cercano a la llegada de tales personas a los lugares de detención”, señaló el directivo.

Gracias a la ejecución de este piloto, se entrevistó al 65% de los detenidos en dependencias del cuartel policial en que se encontraban, efectuándose 1.225 entrevistas de manera presencial y tan sólo 500 vía telefónica. Además, fue posible lograr la libertad anticipada de 69 personas, quienes luego de la visita de su defensor a la Unidad Policial, gestionaron, ya sea con el fiscal o el juez respectivo, su libertad inmediata sin necesidad de pasar una noche en calidad de detenidos en el cuartel policial.



AUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Por su parte, con la puesta en marcha del modelo de defensa penitenciaria universal, que se inició en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca durante el segundo semestre del 2021 y aún sigue vigente, se evidenció un aumento de un 138% de las peticiones de los internos, gran parte de éstas del tipo administrativo.

Fruto de los resultados de este programa, “hemos adquirido uno de los compromisos más relevantes y desafiantes de los últimos años relativo al funcionamiento de la Defensoría Regional como equipo: pretendemos dar vida a la futura Unidad de Proyectos, destinada a la colaboración de nuestra institución a la labor de reinserción que recae sobre Gendarmería de Chile”, anunció José Luis Craig.



PRISIÓN PREVENTIVA

La rendición de cuentas permitió evidenciar ciertas tendencias que no se habían manifestado en años anteriores y levantan ciertas alertas respecto al funcionamiento del sistema de justicia penal. “Si bien la cantidad de personas en prisión preventiva disminuyó en relación al 2020, no podemos dejar de preocuparnos por los 102 maulinos que estuvieron más de un año en dicha condición esperando su juicio”, reveló el Defensor Regional.

A ello se suman las 59 personas que estuvieron privados en su libertad de movimiento durante el año pasado y luego de realizado su proceso judicial fueron declarados inocentes o no culpables. El uso excesivo de la privación de libertad fue más marcado aún en los adolescentes, puesto que, de 66 internaciones provisorias ejecutadas, sólo 23 culminaron con condenas privativas de libertad, es decir, el 65% de los adolescentes que fueron enviados al CIP – CRC, luego, afinado su proceso, su término no implicó privación de libertad como sanción.

Finalmente, Craig advirtió que se mantiene un alto porcentaje histórico de ingresos de mujeres al sistema, con un 16,4% del total; los adolescentes siguen en baja anotando tan sólo un 3,3% de ingresos, con 487 causas. Por último, preocupa el constante aumento de los delitos cometidos por extranjeros, que no deja de crecer por cuarto año consecutivo, llegando a un inédito 2,3% de las causas totales de la región.