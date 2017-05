Política 21-05-2017

Ceroni critica nueva sociedad de Piñera

Luego de conocerse una nueva sociedad perteneciente al ex presidente Sebastián Piñera (Bancard International Development Inc.), la cual tiene su domicilio en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, y otras empresas creadas en conjunto con sus hijos y nietos, aun cuando algunos de ellos eran menores de edad al momento de constituirlas, el diputado Guillermo Ceroni (PPD) criticó la actitud del ex mandatario y lo emplazó a transparentar sus operaciones financieras.

"Es realmente inaceptable que en nuestro país tengamos una persona que pretende ser candidato a la Presidencia de la República, como Piñera, no teniendo la transparencia adecuada para decirle al país cuál es su patrimonio", comentó el parlamentario.

Además, Ceroni agregó que "hoy se le han descubierto sociedades en manos de sus hijos cuando eran menores de edad, así como también más empresas en el extranjero, y obviamente eso es intolerable, ya que se ve que está ocultando a la ciudadanía parte importante de su patrimonio, en momentos en que necesitamos la mayor transparencia. El país quiere ver claramente cuál es la relación que existe entre el dinero y la política, y cualquier atisbo de conflictos de interés hay que desterrarlo".

"Durante los últimos días, Sebastián Piñera criticó mucho las inversiones de Partido Socialista, las que yo no voy a excusar, pero cuando alguien critica algo que es indebido o constituye un error, tiene que estar absolutamente limpio. Sin embargo, aquí vemos a una persona que habla mucho, mientras por otro lado se le descubre que su patrimonio sí está vinculado con empresas a través de sus hijos u otras personas".