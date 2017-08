Política 19-08-2017

Ceroni destacó inicio del debate sobre la reforma a las pensiones y comentó: "es un momento histórico"

En la Sala de la Cámara de Diputados, se inició la discusión de la Reforma al Sistema de Pensiones presentada hace unos días por la Presidenta Michelle Bachelet. De esta forma, el debate reunió a los integrantes de las comisiones de Hacienda, Trabajo y Constitución.

Representando a este último grupo parlamentario asistió Guillermo Ceroni, quien tras la sesión comentó que "este es un día histórico, porque comienza el cambio al sistema de pensiones en Chile". Además, el diputado maulino agregó que "no hay duda que estamos dando un paso significativo, que puede ser tomado como el inicio de un proceso que culminará con una mejora en las pensiones de los chilenos".

"En el año 80´, cuando las AFP fueron creadas por el hermano del ex presidente Sebastián Piñera se prometió que la gente tendría un 75% del último sueldo antes de jubilar, pero eso no ha sido así. En cambio, el sistema se ha convertido en una gran estafa para los ciudadanos que anhelan tener una jubilación digna. Por eso debemos realizar cambios, y este es el primer gran paso para ello", comentó Ceroni.

Finalmente, el parlamentario hizo un llamado para que la ciudadanía tome atención a los debates que se seguirán dando en el Congreso y dijo que "esta discusión será compleja, por lo que es momento para que estemos atentos, ya que aquí podremos ver a los parlamentarios que realmente están con la gente y aquellos que defienden los grandes intereses económicos, representados por las AFP".