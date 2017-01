Política 17-01-2017

Ceroni (PPD): “Ricardo Lagos es el presidente que Chile necesita en los próximos años”

Su absoluto e irrestricto respaldo a la decisión adoptada por el Consejo Nacional del Partido Por la Democracia (PPD) de proclamar a Ricardo Lagos, como candidato presidencial, manifestó el diputado Guillermo Ceroni, quien señaló que la contundente votación en favor del ex Presidente Lagos, es una muestra de la convicción, realismo político y seriedad con que actúa la colectividad en la legitima aspiración de proyectar a la Nueva Mayoría a un segundo gobierno.

El parlamentario maulino, fue enfático en señalar que más allá de las encuestas, criticas, cuestionamientos y ataques a la figura del ex Presidente, un amplio sector de la ciudadanía percibe que Ricardo Lagos, es el presidente que Chile necesita por los próximos años, ya que se trata de un hombre capaz, con experiencia y sentido progresista.

En ese sentido Ceroni, destacó las propuestas de Ricardo Lagos que buscan construir un país más igualitario y justo.

“Ricardo Lagos es un hombre que toda la vida ha sido progresista y sus proyectos hoy día son progresistas. Son propuestas que recogen la preocupación de las personas en lograr un crecimiento que sea más inclusivo, en dar las oportunidades a las personas para educarse para tener el acceso adecuado a la salud o a vivir en mejores barrios”.

A juicio del diputado Ceroni las propuestas de Lagos van en sintonía con las preocupaciones reales de las personas, en el sentido que el ex presidente ha señalado que el actual sistema de AFPs ya no resiste, por cuanto es impresentable que las administradores de Fondos de pensiones se lleven la mayor parte de las utilidades, la necesidad que el Plan Auge sea con acceso directo de los adultos mayores, la urgencia de dar un apoyo más sostenido a la pequeña y mediana empresa y propiciar una mayor presencia del Estado en la protección de las personas.