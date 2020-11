Crónica 22-11-2020

César Muñoz: “El Maule Sur necesita un impulso diferenciador dado por alguien que conozca bien esta tierra”



Linarense por nacimiento, vida, amistades y afectos, el candidato a gobernador y consejero regional César Muñoz propone un trabajo específico y equilibrado para la mitad sureña de la región, y adaptado a las particularidades de una zona que parece, en la realidad, más lejana que en la geografía del Maule.



Convencido de su valía como candidato en las elecciones primarias de este 29 de noviembre y de que sus coterráneos linarenses favorecerán la opción C5, el actual presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, César Muñoz, asume que “algo ha faltado en el apoyo de la capital regional, al Maule Sur”.

• ¿Por qué habla usted de un esfuerzo incompleto cuando se refiere a la parte sur de la región? ¿qué propone?

La expresión de esfuerzo incompleto se refiere a mi apreciación de que no se ha respaldado de manera absolutamente comprometida a las provincias de Linares y Cauquenes. Claro, se ha invertido, se ha apoyado iniciativas y se han concretado proyectos, muchos de los cuales he apoyado sin reservas ya que mi historia personal está ligada a la provincia. En su momento y desde la Seremía de Transportes, como cuando invertimos cerca de $1.700 millones en pavimentos participativos y mejoramiento vial, entre tantas otras partidas de inversión; y desde el CORE como cuando hace un mes voté a favor de la iniciativa del eje Maipú-Espinoza, en Linares con fondos por $6.500 millones.

Mi propuesta va por lograr un trabajo más dedicado con las comunidades locales para apoyar sus proyectos. Siento que hay un dejo de “comodidad” al llevar a las provincias de Maule Sur, planes y programas que muchas veces surgen desde la visión central y que no alcanzan, efectivamente, a las personas.

En particular en Linares, y entendidas las circunstancias externas que la han golpeado tan duramente en términos de actividad económica, mis recuerdos son de una ciudad pujante, alegre; vienen a mi memoria las Fiestas de la Primavera, la potencia deportiva que representaba en el básquetbol, en fin. Necesitamos recuperar esa mística, esa decisión, y eso pasa por -como dije- un trabajo más dedicado desde lo que será la Gobernación Regional.

• Usted habla de la “maulinidad”, la identificación con una región, ¿no choca eso con la idea de un compromiso particular con una zona como el Maule Sur?

No, para nada. En mi vida como funcionario público, siempre he defendido al Maule como unidad, sin embargo, soy capaz de reconocer que el apoyo orgánico a lo particular, redunda en un beneficio común. Mire usted por ejemplo mi propuesta de desarrollar el AGROPOLO MAULE, un gran centro de creación, financiamiento, innovación y respaldo a agroindustrias con asiento en el Maule Sur; claramente una entidad de esas características es un activo para la zona, pero además sus beneficios alcanzarán a toda la región. Otra propuesta, el estudio de factibilidad del sistema de riego Embalse Longaví, otra iniciativa local con impacto en la economía regional. El Maule Sur necesita un impulso diferenciador dado por alguien que conozca bien la zona, que haya vivido y trabajado en sus territorios.



• Habla de Maule Sur, entendemos que hay un lugar importante para Cauquenes en esa idea…

Por supuesto, ambas provincias, Linares y Cauquenes están consideradas en este plan de trabajo que llevaremos adelante. Hay planes importantes para la costa de esa provincia y para su gente. ¿Sabía usted que las comunas de Cauquenes, Chanco y Pelluhue tienen una gran concentración de población de adultos mayores? bueno, pensando en ellos es que nos comprometemos de todas maneras a concretar la reposición del hospital de Cauquenes; lo mismo en Parral y Linares. Y esa es sólo una de las iniciativas que impulsaremos en esta área.