Social 06-08-2022

Cesfam Amanda Benavente de Longaví inauguró Clínica de Lactancia Materna



Con presencia del Alcalde la comuna, Cristian Menchaca, concejales, autoridades policiales, y usuarias del programa, se inauguró una nueva Clínica de Lactancia Materna que permitirá mejorar la atención y las prestaciones de las mamitas.

El jefe comunal señaló que “estamos entregando herramientas a las profesionales del Centro de salud Familiar, que tienen tanto compromiso con nuestras vecinas, y la verdad que me siento orgulloso del centro de salud que parece una clínica privada. Hay excelentes profesionales, con calidad humana, con un recinto limpio, de primer nivel, y esta nueva sala viene a sumar los servicios de atención, así que solamente felicitar a los funcionarios y funcionarias, que ponen tanto esfuerzo en entregar una atención de calidad”.



Por su parte, Pilar Latrach, matrona y encargada del programa Chile Crece contigo, manifestó que " para nosotros fue un arduo trabajo de coordinación con las unidades de promoción, del programa Chile Crece Contigo, el apoyo del Director de Cesfam, y es muy importante tener este espacio protegido como clínica de lactancia para apoyar a las mamás, educar y contener, porque la etapa de lactancia no es fácil, y promover la lactancia hasta el sexto mes de vida o más, y ojalá hasta los dos años, y que sea complemento con alimentos, y así realizar un trabajo a futuro con estos niños.Invitamos a todas las mamás que tengan problemas de lactancia, como un mal acople, grietas de espesor, que sientan dolor en amamantar, o vean que están aumentando de pesos, puedan acercarse al Cesfam para ser atendidas por este gran equipo de profesionales”.



En tanto, Susana Morales, usuaria del programa, señaló que "es bueno que se esté realizando esto, para que sea un incentivo para todas las mamitas, y no pierdan las ganas de amamantar, porque muchas veces es muy doloroso, porque al bebé le cuesta mucho, y no hay que tirar la toalla, porque los beneficios son múltiples para nuestros hijos”.