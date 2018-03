Crónica 02-03-2018

CFT Estatal del Maule apoya postulación al 2do llamado de Gratuidad y Beneficios Estudiantiles

• Este nuevo proceso es una oportunidad para quienes no lo hicieron en la primera convocatoria.



• Aquellos que postularon y no quedaron conformes con el resultado también tienen una etapa de apelación.

Con el objeto de que quienes deseen estudiar, no se queden sin la oportunidad de hacerlo por falta de recursos, el Centro de Formación Técnica Estatal de la Región del Maule, decidió apoyar el segundo proceso de postulación a Gratuidad y Beneficios Estudiantiles, que abrió el 20 de febrero y estará disponible hasta el 16 de marzo, informó la Rectora de la institución, María Elena Villagrán Paredes.

La autoridad agregó que quienes hayan postulado en el primer llamado y no quedaron conformes con el resultado, también pueden apelar hasta el 9 de marzo, precisando que “en el tercer piso de la Gobernación Provincial tendremos a la encargada de Asuntos Estudiantiles para que apoye tanto a nuestros estudiantes matriculados que no resultaron beneficiados como a quienes quieran postular por primera vez a este segundo proceso de postulación del FUAS”.

“Como institución Estatal, estamos altamente comprometidos con la Educación y anhelamos que todos quienes deseen estudiar, tengan la oportunidad de hacerlo sin tener que postergarse, por ejemplo, por no contar con los recursos necesarios. Queremos ser un aporte para ellos y sus familias, así que invitamos a todos a que formen parte de nuestra primera generación de estudiantes. Recuerden que tendremos nuestras matriculas, costo cero, abiertas hasta fines de marzo”, recalcó la autoridad educativa.

Además agregó que “quedan algunos cupos para matricularse en las carreras de Mantención y Reparación de Maquinaria Pesada en donde tenemos un plus importante al contar con un convenio con la empresa Finning, en Automatización y Mecanización Agrícola en donde se entregarán conocimientos técnicos ligados a mecánica y maquinaria para diversos tipos de cosechas y, Operación y Mantención de Sistemas de Riego, donde esperamos entregar conocimiento de los últimos sistemas, como por ejemplo, aquellos que incorporan uso de energías renovables no convencionales. Todas estas carreras tienen coherencia con el quehacer productivo de nuestra región, por ende, poseen un alto campo laboral, algo fundamental a la hora de ingresar al mundo del trabajo”.