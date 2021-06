Crónica 17-06-2021

CFT Estatal del Maule capacita a sus Técnicos en formación de Educación Diferencial Inclusiva en sistema braille



La incorporación de este taller reforzará habilidades y conocimientos para desarrollar competencias que permitan enfrentar de mejor forma el mundo laboral.

Con el objeto de reforzar el valor institucional de la Inclusión y fortalecer los aprendizajes académicos con nuevas herramientas a sus Técnicos en Formación de la carrera de Educación Diferencial Inclusiva, el Centro de Formación Técnica Estatal del Maule incorporó un taller de Lenguaje en sistema Braille con uso de instrumentos prácticos, donde las estudiantes pudieron desarrollar de manera presencial la actividad respetando el aforo permitido y las medidas sanitarias respectivas.

La jefe de carrera del área de Educación, Alejandra Torres Mella, informó que esta iniciativa se desarrolla en el marco del módulo de Comunicación Inclusiva II y Lenguaje Braille del tercer semestre de la carrera TNS en Educación Diferencial e Inclusiva, acción que permitirá a las Técnicos en Formación utilizar instrumentos para la comunicación con personas que tienen necesidades educativas sensoriales visuales.

“Yo he visto que les ha ayudado en todo sentido, porque es un aporte integral, tanto a lo que es su módulo disciplinar como a lo que son sus competencias sociolaborales”, precisó Torres.

“Les entrega una visión distinta de lo que es la discapacidad, porque también les va enseñando a ellas que la persona con discapacidad, independiente de ser diferente tiene las mismas habilidades”, agregó la docente María Olate Najle, encargada de dirigir este taller.

Por su parte, las Técnicos en formación que están participando de las clases prácticas manifiestan sentirse contentas de poder compartir entre ellas y tener la oportunidad de realizar consultas a las docentes de forma presencial, logrando una enseñanza personalizada. “No hay como la práctica, no hay como estar ahí con lo concreto, porque una cosa es que yo haga los puntitos en una hojita que me pase la profesora en una planilla a hacerlo con la máquina que es totalmente diferente. La idea es seguir especializándose en esto, porque no va a faltar el día en que un niño me necesite y que necesite de mis conocimientos”, recalcó la estudiante María Teresa Devoto Zenteno.