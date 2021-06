Crónica 02-06-2021

CFT Estatal del Maule realizó ceremonia de “Primera Piedra” de su edificio institucional

Construcción emblemática para Linares y la región del Maule posee una inversión de 3 mil 600 millones de pesos y lleva un avance de un 10,14%.

En una ceremonia cargada de emociones, en el terreno donde se está construyendo el edificio institucional del CFT Estatal del Maule y bajo todas las medidas sanitarias, se reunieron diversos integrantes de la comunidad educativa y del directorio, además de autoridades regionales y comunales para celebrar el avance de esta importante obra, que es un anhelo para estudiantes, docentes, funcionarios y empresas existentes en el territorio.

La Rectora de la casa de estudios, María Elena Villagrán Paredes, que lidera la institución desde el 2017 expresó su alegría al ver que el edificio institucional ya es una realidad. “Es un tremendo hito en la historia de nuestro Centro de Formación Técnica Estatal de la Región del Maule, ya que estamos cumpliendo etapas, y la etapa de hoy día es nuestra casa. Nuestro espacio, que nos va a cobijar por siempre en la comuna de Linares”.

El seremi de Educación, Carlos Azócar Cabello, en tanto, manifestó que se está haciendo realidad un sueño, precisando que “hoy día los jóvenes de la provincia de Linares podrán tener un acceso y una continuidad en los estudios en Educación Superior”.

El alcalde (S) de la Ilustre Municipalidad de Linares, Jhon Sancho, recalcó que esta obra es un hito histórico para la comuna. “Sabemos que un Centro de Formación Técnica no tan sólo viene a entregar capacitación, a formar futuros profesionales, sino que da igualdad de oportunidades, algo tan anhelado para nuestra comuna, para nuestra provincia de Linares, y como no soñar el día de mañana para nuestra Región del Maule Sur”, agregó.

En la ocasión, Katherine Bordones, asesora jurídica de la gobernación de Linares, que participó en representación de la Gobernadora enfatizó que esta primera piedra fue una linda iniciativa y que el Centro de Formación Técnica Estatal del Maule es un orgullo linarense.

PARTICIPACIÓN

En esta ceremonia simbólica, los asistentes firmaron y dejaron mensajes en los planos de la construcción, que fueron enterrados en un portaplanos por las autoridades presentes junto a una de las rocas situadas en el terreno como parte del acto de “Primera Piedra”, finalizando el encuentro, con el descubrimiento de una placa conmemorativa en torno a este hito.

El Rector subrogante de la Universidad de Talca, institución tutora del CFT Estatal del Maule, Marco Molina, destacó que esto es un punto de inflexión para poder generar una nueva oferta académica, mucho más competitiva y atractiva para la región del Maule. “Yo creo que van a ser vectores de cambios sociales importantes, porque igual que la universidad, este Centro no solamente va a generar capacidades académicas, sino que va a formar ciudadanos que sean mucho más integrales”, dijo.

CONSTRUCCIÓN

El terreno de esta obra fue entregada a la constructora Santa Sara, empresa linarense con amplia trayectoria en el rubro en diciembre de 2020 y lleva en la actualidad un 10,14% de avance. La fecha de entrega si no existen contratiempos, será en febrero de 2022.

La Construcción contempla una inversión de 3 mil 600 millones de pesos y más de 4 mil 300 metros cuadrados de construcción, siendo un polo de desarrollo y una fuente laboral importante en estos tiempos de pandemia.