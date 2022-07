Crónica 01-07-2022

CFT Estatal del Maule titula a la primera mujer en Mecánica Automotriz

El Centro de Formación Técnica Estatal del Maule, presentó a la primera mujer titulada de la carrera de Técnico de Nivel Superior en Mecánica Automotriz. Se trata de Francisca Arévalo, quien rindió esta semana su defensa de portafolio, donde destacó por su alto nivel de conocimiento y manejo en la materia.

Francisca reside en la ciudad de Santiago, y actualmente trabaja en la misma empresa que le dio la oportunidad para realizar su práctica. Es el taller mecánico “Castillo Hight Performance”, lugar que se especializa en la preparación de autos para carreras, y donde Francisca se desenvuelve en diversos roles.

Si bien el ejercicio de la mecánica es poco cotizado entre las mujeres, Francisca decidió probar suerte tras retirarse de la carrera de enfermería. Impulsada por su instinto y la atracción que desde niña le generaban los autos, se matriculó en el CFT Estatal del Maule y hoy nos cuenta una historia con final feliz. “La pandemia me llevó a tomar esta decisión. Por cosas de la vida conocí al CFT en una feria vocacional en la comuna de Retiro, ahí me decidí por la carrera de Mecánica y estudié estos años con modalidad online y presencial los días de taller y pruebas. Hace tres meses comencé mi práctica y en la actualidad me quedé trabajando en el mismo taller. Sin duda estoy feliz, y comparto este momento con mi padre quien me acompaño de Santiago y estamos aquí hoy felices por esta etapa terminada”.

Durante esta semana son 123 los alumnos citados para hacer defensa, y como Centro de Formación Técnica, la Rectoría destaca el esfuerzo y compromiso con el cual llevaron adelante sus estudios.