Crónica 03-03-2020

CFT Estatal Maule lanzó nueva carrera “Mecánica Automotriz”



Actividad desarrollada en Plaza de Armas de Linares, permitió conocer los modelos de dos vehículos que serán trabajados técnicamente por los estudiantes del área.

En una actividad pública, que ratifica el interés del Centro de Formación Técnica Estatal del Maule de relacionarse con el entorno y desarrollar un trabajo desde Linares para toda la región, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la nueva carrera 2020 “Mecánica Automotriz”, que hoy tiene cupos disponibles para matrícula, tanto en jornada diurna como vespertina.

En el transcurso del evento efectuado en la Plaza de Armas de Linares, las autoridades de la institución, procedieron a descubrir dos modelos de vehículos, marca Hyundai, que serán trabajados técnicamente por los estudiantes, además de entregar información relevante de la nueva carrera.

La Rectora del CFT Estatal del Maule, María Elena Villagrán Paredes, informó que los profesionales de esta carrera serán capaces de diagnosticar, reparar y mantener vehículos a bencina, a petróleo y con electromovilidad, recalcando que “también, lo importante es que ellos se van a poder desempeñar por un lado en concesionarias, van a poder crear sus propios negocios como emprendedores, por ejemplo, crear sus propios talleres mecánicos, van a poder algunos de ellos, continuar eventualmente, estudios en otra institución de educación superior para perfeccionarse a nivel de ingeniería, pero lo importante está en que lo que nosotros buscamos, es que nuestros profesionales sean un aporte a la región del Maule y conversen con nuestro sector productivo”.

El jefe de carrera del área mecánica del CFT Maule, Víctor González, en tanto, manifestó que la persona que estudie esta carrera, además de estar capacitado técnicamente va estar bien preparado en la línea socio-laboral. “De hecho, llevar tu vehículo al taller debe ser una experiencia, por supuesto una experiencia grata, desde la atención al recibir al cliente hasta que la persona sale del taller y permite además, que el estudiante pueda tener su propio emprendimiento”, agregó.

Además, explicó que “la característica de estos vehículos en particular, es que tienen atributos técnicos que no tienen otros vehículos de gama media y por supuesto, dentro del estudio que se realizó, era ver cuántos vehículos se encontraban en el parque automotriz y cuál era la marca mejor posicionada”.

Finalmente, la Rectora del CFT Estatal del Maule, efectuó un llamado a la comunidad para que se acerque a los puntos de admisión de la institución ubicados en la Plaza de Armas de la capital provincial y en Santa Lucinda Sin Número Linares, ya sea para matricularse u obtener información de esta nueva carrera u otra de las que existen en la oferta académica 2020, precisando que no hay un límite de edad para estudiar y que se encuentra abierto el Segundo llamado de FUAS, para poder acceder a Gratuidad y Beneficios Estudiantiles hasta el 13 de marzo. “No, no hay un límite de edad y eso es muy importante, ya que no solamente no hay límite de edad para estudiar sino también no hay límite de edad para postular a los beneficios estudiantiles, ya que al beneficio de la Gratuidad puede acceder cualquier persona que se matricule en una institución de educación superior y cumpla con los requisitos”, expresó.