CFT San Agustín entregó beca de estudios a migrantes

Técnico en Procesos y Controles de Calidad Alimentaria, Técnico en Vinicultura, Técnico en Redes Eléctricas y Técnico en Automatización y Control Industrial son las carreras que podrán estudiar los beneficiados, las cuales son altamente demandadas en el Maule.

Hace unas semanas, el Centro de Formación Técnica San Agustín anunció la convocatoria para postular a las becas de estudios destinadas a extranjeros que deseen estudiar en este plantel y que no pueden acceder a los beneficios estatales que entrega el Ministerio de Educación.

Esta semana, los beneficiados recibieron la adjudicación de la beca, junto a una orientación respecto de diversos temas asociados a su incorporación como alumnos del CFT, instancia de formación que estuvo a cargo de la Vicerrectora Académica, Yéssica Gómez; el director de la Sede Talca, Andrés Lyon; y la jefa de docencia de la Sede Talca, María José Albornoz. En la jornada las autoridades del CFT San Agustín explicaron los planes de estudio de las carreras correspondientes, los horarios de clases, las convalidaciones (reconocimiento de aprendizaje previo en caso de que proceda), junto con resolver las dudas y consultas de los favorecidos.

La Vicerrectora Académica, Yéssica Gómez, señaló que este apoyo está enfocado en fortalecer el la acogida e inclusión de los migrantes en nuestro país, especialmente en nuestra región. “Si están aquí es porque cumplen con las condiciones de la convocatoria que hicimos. Sabemos que tienen buenas intenciones, ganas y sueños, y nosotros apostamos a esos sueños, así como apostamos a los de todos los estudiantes. Como institución, esperamos que sean un gran aporte para la región, permitiendo un desarrollo para el Maule y para sus familias”. Además, comentó que se espera mantener este beneficio en los procesos posteriores, el cual cubre el valor de la matrícula y del arancel.

Asimismo, el director de la sede Talca, Andrés Lyon, indicó que esta iniciativa responde a la misión institucional, recibiendo a quien desea ser formado. “Los migrantes están en una condición muy particular, porque no están en el lugar que ellos quisieran estar para su formación. Por ende, tenemos que acogerlos, para que ellos sientan que aquí pueden lograr, más que un título técnico, una formación integral, la cual va acompañada de una institución que los acoge como hermanos”.

Los migrantes favorecidos estudiarán las carreras de Técnico en Procesos y Controles de Calidad Alimentaria, Técnico en Vinicultura, Técnico en Redes Eléctricas y Técnico en Automatización y Control Industrial.