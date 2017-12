Crónica 24-12-2017

CGE impulsa campaña de prevención durante fiestas de fin de año

La campaña busca informar a la comunidad sobre los peligros y consecuencias que puede traer la deficiente manipulación de los adornos navideños, así como el uso de artículos que no cuenten con garantía de calidad y certificación de la SEC





Apagar luces y adornos al salir de casa, utilizar alargadores y “zapatillas” certificadas y no lanzar cotillón o “challa metálica” cerca del tendido eléctrico, son los consejos más importantes que CGE está promoviendo para prevenir accidentes en Navidad y Año Nuevo.

Christian Araya, gerente de Instituciones y Comunidades de CGE Región Sur, afirmó que la campaña busca informar y prevenir a la comunidad sobre los peligros y consecuencias que puede traer la deficiente manipulación de los adornos navideños, así como el uso de artículos que no cuenten con garantía de calidad y certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Entre los consejos que promueve la Compañía, figuran no sobrecargar enchufes, triples y alargadores y revisar que estén en buen estado; Utilizar siempre alargadores, luces y adornos navideños que cuenten con certificación SEC; Mantener las luces en buen estado, de lo contrario podrían generar un incendio; Apagar todas las luces del árbol u otros adornos luminosos antes de salir del hogar o ir a dormir; Revisar los adornos de años anteriores y verificar que los cables no tengan cortes ni fisuras y desechar aquellos que se encuentren dañados.

También, mantener guirnaldas y cables eléctricos fuera del alcance de los niños; Asegurar la estabilidad de la base del árbol de Navidad, para evitar que caiga sobre los niños o genere otros accidentes; No cubrir los enchufes, alargadores o aparatos eléctricos con alfombras y/o elementos que puedan aumentar el riesgo de calentamiento.

Pensando en la noche de Año Nuevo, CGE recomienda no utilizar challa metálica cerca del alumbrado público, debido a que puede provocar cortocircuitos.

Por último, si la casa es afectada por una interrupción de suministro, la primera recomendación es revisar el automático para verificar que el corte no es propio. En caso contrario, sugiere llamar al Fono Cliente 600 777 7777 para recibir orientación.