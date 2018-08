Social 28-08-2018

CGE realiza lanzamiento de campaña “Eleva tu alegría por un 18 más seguro” con consejos para disfrutar Fiestas Patrias sin accidentes

Encumbrar volantines de forma segura y no usar hilo curado, son algunas de las recomendaciones que está promoviendo la compañía.

CGE presentó la campaña denominada “Eleva tu alegría por un 18 más seguro”, en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Salud y con la presencia de autoridades regionales y comunales; la Seremi de Energía, Anita Prizant, y el director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles -SEC- Francisco Valdebenito.

El objetivo es que las familias y la comunidad celebren en forma segura las fiestas patrias, sin accidentes asociados a la energía eléctrica.

Dentro de las recomendaciones, destacan elevar volantines en lugares despejados, lejos de cables eléctricos y postes de luz; no utilizar hilo curado o envidriado, ya que este elemento es conductor de electricidad y puede causar serios daños a la vida de las personas.

Asimismo, la compañía está realizando un especial llamado a los niños para que no trepen árboles, postes o torres eléctricas para rescatar los volantines y así evitar riesgos de accidentes por caída o electrocución. Además, la empresa recomienda evitar la sobrecarga del sistema eléctrico en el hogar durante las celebraciones, revisar el estado de enchufes y cables de conexión y no sobrecargar triples y alargadores.

Al respecto, el gerente de Instituciones y Comunidades de CGE Región Sur, Christian Araya, destacó que “estamos aquí para ayudarlos a que conozcan acerca de la electricidad y los peligros que ésta provoca cuando se está en contacto con ella. La electricidad es muy peligrosa, ya que puede causar quemaduras o la muerte en una persona. La electricidad, no tiene olor, no tiene sonido y no se ve. La electricidad se transporta (o circula) por los cables que se encuentran sobre los postes y es muy peligroso hacer contacto con los cables, ya que por ellos se transportan 23.000 voltios, es decir, 105 veces más voltaje del que hay en un enchufe. Como empresa, queremos que todos nuestros clientes tengan unas fiestas patrias tranquilas, sin tener que lamentar accidentes por realizar acciones inseguras”.

Durante todo el año pasado, hubo 32 fallas asociadas al uso de volantines cerca del tendido eléctrico, con cerca de 8 mil clientes afectados. Los casos se concentraron durante septiembre.

Durante la actividad, se realizaron demostraciones con hilo curado y cómo este puede cortar cables eléctricos, frutas o plásticos, por lo que perfectamente puede provocar serias lesiones en el cuerpo humano.