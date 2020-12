Crónica 31-12-2020

CGE refuerza campaña de prevención durante las fiestas de fin de año

La campaña busca informar a la comunidad sobre los peligros y consecuencias que puede traer la deficiente manipulación de los adornos navideños, así como el uso de artículos que no cuenten con garantía de calidad y certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).



Apagar luces y adornos al salir de casa, utilizar alargadores y “zapatillas” certificadas y no lanzar cotillón o “challa metálica” cerca del alumbrado público, son los consejos más importantes que las empresas eléctricas de CGE están promoviendo para prevenir accidentes eléctricos en Navidad y Año Nuevo.

La campaña busca informar y prevenir a la comunidad sobre los peligros y consecuencias que puede traer la deficiente manipulación de los adornos navideños, así como el uso de artículos que no cuenten con garantía de calidad y certificación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Christian Araya, gerente de Instituciones y comunidades de CGE, afirmó que “queremos evitar posibles accidentes y cortes de suministro que puedan afectar a miles de personas en estas fiestas, por su peligrosidad y su potencial riesgo de provocar cortocircuitos”.