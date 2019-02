Política 27-02-2019

Chadwick valora detención de primos Tralcal para que "no exista impunidad en algún lugar del país"

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió la detención de este martes de dos condenados por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.

Respecto de ello, el secretario de Estado precisó que Luis Tralcal Quildel y José Tralcal Coche estaban prófugos desde octubre, cuando les dictaron penas de 18 años de cárcel por el delito de incendio con resultado de muerte.

“Tenemos una especial preocupación de que los crímenes, cuando se producen, no sólo sean investigados y sancionados los responsables, además, si se encuentran prófugos, puedan ser detenidos para que no exista impunidad en ningún lugar el país”, manifestó.

Por ello, felicitó a la Policía de Investigación (PDI) por el trabajo que lideraron durante estos meses.

“Con esto, las cuatro personas que se encuentran condenadas por el crimen se encuentran cumpliendo condena”, dijo.

Asimismo, destacó que “en este caso, ya no queda ningún tipo de recurso judicial. Ha sido largamente tramitado y revisado en todas las instancias, incluyendo la Corte Suprema”.

En la instancia, además, el director general de la PDI, Héctor Espinosa, explicó que las aprehensiones fueron posibles gracias a un trabajo coordinado entre unidades de Temuco y la región Metropolitana.

Espinosa añadió que ambos contaban con protección para evitar la justicia, pero que esta tarde serán puestos a disposición del tribunal competente para que cumplan su condena.