Política 08-03-2017

Chahuán baja su candidatura presidencial y compromete apoyo a Piñera

A través de una declaración pública, el senador indicó que “el más mínimo sentido de realidad nos exige modificar la actual situación del país, donde una conversación agresiva e insustancial nos está haciendo olvidar el verdadero interés por la Patria”.



“El país y nuestro sector requiere unirse tras del candidato que hoy está mejor posicionado para alcanzar ese propósito, que es sin lugar a dudas, Sebastián Piñera”, aseguró Chahuán.



“Por esa razón he venido a declinar postulación a ser nominado candidato a las primarias de Chile Vamos por Renovación Nacional, porque siempre estará primero el bien del país y de todos los chilenos por sobre los intereses personales, partidarios o de cualquier otra índole”, agregó.



Asimismo, el senador manifestó que Renovación Nacional “no abrió los espacios con el tiempo suficiente para tener un liderazgo propio” y que su pre candidatura “tenía un propósito de resguardar y fortalecer al partido y sus postulados, pero los tiempos no lo permiten y la realidad y la urgencia del país me obliga y nos obliga a trabajar juntos para hacer un cambio sustancial en el rumbo del país”.



En ese sentido, aseguró que su declinación “no es un cheque en blanco, y espero que así sea también planteado por mi partido, es más, no debemos cometer los errores anteriores, por lo tanto, hoy debemos iniciar el trabajo en conjunto para que los ejes programáticos de la candidatura del sector representen las demandas reales del pueblo chileno”.



Finalmente, sostuvo que Piñera “cuenta con mi apoyo irrestricto por el bien de Chile y sus ciudadanos, y hoy le agradezco su compromiso de asumir la posición del partido levantada por nuestra candidatura de una real descentralización política, administrativa y fiscal, el objetivo de erradicar la pobreza y puntalmente terminar con los campamentos, y resolver definitivamente el gran tema de la salud de los chilenos, tan anhelados por todos”.



“Llamo a mis correligionarios a apoyar lo expuesto y, agradezco la confianza y el apoyo de todos y cada uno de los que estuvieron acompañándome en este proceso tan largo y duro en defender las ideas del partido, en particular a quienes patrocinaron mi candidatura”, puntualizó.