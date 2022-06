Crónica 07-06-2022

Chanco: alcalde realiza descargos ante nula mantención de camino que une Cauquenes, Pelluhue y Chanco

Durante la tarde del día domingo 6 de junio, el alcalde de Chanco Marcelo Waddington expresó su preocupación ante las condiciones precarias de la ruta M-50, a la altura del sector “El Corte” que une Cauquenes, Pelluhue y Chanco.

A través de las redes sociales de la Municipalidad de Chanco, la primera autoridad registró un video mostrando el estado del camino visiblemente afectado por las lluvias y la nula mantención del lugar, lo que podría provocar accidentes de tránsito y la dificultad en la conectividad entre comunas.

Al respecto, el alcalde señaló que “estamos en el sector de El Corte, con una gran preocupación porque los caminos que se hicieron por parte de una constructora están siendo destrozados por la fuerza del agua. Esto no fue preparado técnicamente, y estamos muy asustados a que se corte el camino que conduce de chanco a cauquenes”.

Enfatizando en las consecuencias de las obras realizadas por la constructora, el alcalde comentó también que “esto el agua se lo lleva, porque no es más que solo maicillo. Vamos a traer el día jueves al seremi de obras públicas, a mostrarle nuestra inquietud por una empresa que nos ha mantenido preocupados durante mucho tiempo”.

Finalmente, se explicó que no ha habido mantención de los caminos en la comuna y otros sectores, por lo cual en el encuentro del día jueves se realizarán todos los descargos correspondientes a la situación ante Vialidad, con el fin de satisfacer las necesidades de la población y hacer de Chanco un espacio seguro para vivir.