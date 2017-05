Policial 26-05-2017

Chanco: Carabineros despliega campaña “Entrega tu arma”

Funcionarios policiales de la Segunda Comisaría de Carabineros de Chanco, de forma permanente realiza acciones preventivas dirigidas a los vecinos del sector. Esta vez y bajo el eslogan “Entrega tu Arma”, promueven la entrega de armas que no estén debidamente inscritas y autorizadas.

Debido a ello, el Subcomisario de los Servicio de Chanco, Capitán Javier Oportus Rivera mencionó que“por a la nueva Ley de Control de Armas, se darán penas más altas y duras a aquellas personas que mantengan armas no autorizadas e inscritas, por esta razón se insta a los vecinos a entregar las armas a Carabineros, de una forma voluntaria y anónima. Nos interesa proteger a las personas para que estas armas no caigan en manos equivocadas. Por eso, lo mejor es que las armas o municiones estén debidamente legalizadas o bien sean devueltas a Carabineros”.

Se recuerda que las armas pueden ser entregadas en cualquier unidad policial, vehículos, comisarías y retenes móviles. El tipo de arma puede ser: heredada, no inscrita, transformada y no importa la condición en que se encuentre.