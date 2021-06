Política 24-06-2021

Chanco y Pelluhue Revocación de zona de interés turístico: Senadora Rincón solicita pronunciamiento de Contraloría





Presentó requerimiento para que el órgano contralor se pronuncie sobre una decisión que calificó como errónea y que tendrá fuertes efectos sobre microempresarios tremendamente afectados por la pandemia. “Medida de Sernatur debe quedar sin efecto”, dijo la parlamentaria



Para que la Contraloría General de la República, CGR, deje sin efecto la revocación de la declaratoria de Zona de Interés Turístico, ZOIT, de Chanco y Pelluhue, la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, presentó un requerimiento en el que da cuenta que la decisión del Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, se tomó sin contar con los antecedentes suficientes y, por tanto, debe invalidarse.

Acompañada del alcalde electo de Chanco, Marcelo Waddington, la parlamentaria reiteró su absoluto rechazo a un acto administrativo que tendrá graves efectos sobre microempresarios que ya están siendo tremendamente afectados por la pandemia.

Al respecto, sostuvo que Chanco y Pelluhue se verán fuertemente afectados si no se da marcha atrás, pues no posicionarse y destacarse como un territorio que apuesta por el turismo y, a la vez, priorizar la ejecución de programas y proyectos públicos de fomento al desarrollo de la actividad turística, como la asignación de recursos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios.

“Pedimos que se revocará en el más breve plazo la decisión, que sabe se tomó sin todos los antecedentes sobre la mesa. Como ello no ha ocurrido, con la alcaldesa de Pelluhue, María Luz Reyes, y el alcalde electo de Chanco, Marcelo Waddington, tomamos la decisión de presentar este requerimiento en Contraloría”, explicó la legisladora.

Ximena Rincón explicó que para ser para ser considerada ZOIT, los municipios deben acreditar que el turismo constituye una de las principales actividades asociadas al desarrollo económico del territorio, poseer atractivos turísticos naturales, culturales y/o patrimoniales de jerarquía regional, nacional o internacional, contar con una oferta turística, debidamente inscrita en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos del Servicio y ser un destino reconocido en las políticas y planificación turística nacional o regional de la Subsecretaría o el Servicio, según corresponda, además de contar con instrumentos como plan de manejo, plan operativo anual y una administración efectiva de sus zonas protegidas.

“Se acreditó que Pelluhue cumple con todo lo necesario para ser ZOIT, por lo que necesitamos que la medida se revierta. A las comunas les cuesta salir adelante, los empresarios llevan dos años tremendamente complejos y estas decisiones sólo complican más la decisión. Por eso pedimos un pronunciamiento de Contraloría”, concluyó la parlamentaria.