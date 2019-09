Crónica 07-09-2019

Charla sobre cambio climático fue dictada en liceo Diego Portales

Organizada por la Biblioteca CRA, es parte de la gestión ambiental del establecimiento.

Una charla dictó la catedrática Ana María Cabello Quiñonez, en el marco de las acciones planificadas por la Biblioteca CRA del Liceo Diego Portales de Linares. El tema abordado fue “Cambio Climático y eficiencia hídrica en el siglo 21, una responsabilidad compartida”. La profesional, Docente de Historia y Dra. En Geografía y Gestión Ambiental, abordó de una manera sencilla y concreta, las preocupaciones sobre la escasez hídrica que está viviendo no solo la región sino el planeta, lo que hace evidente el avance feroz del cambio climático y la necesidad de comprender el nuevo escenario que se presenta.

La Dra. Cabello comentó lo valioso de iniciativas como la de este Liceo, que van en la concientización ambiental y la toma de responsabilidad. “Más que cambio climático, es un calentamiento global –señaló la profesional- ya tenemos un 1.5º más de temperatura ambiente que nos perjudica pues cada vez que haya un aumento de la temperatura se evaporan las aguas de los ríos, lagunas y mares. Hay elemento que podemos ir revirtiendo y que nuestra huella de carbono se reduzca, por ejemplo, si tenemos compostera, no quemamos nada, si no utilizamos auto y nos movemos por la ciudad caminando bajaremos notoriamente nuestro impacto individual, pero hay que pensar sustentablemente”, expresó.

El Director Patricio Araya Campos, destacó el compromiso del establecimiento con la responsabilidad ecológica y la importancia de que la juventud adquiera un compromiso real con el cuidado del medio ambiente, destacando que la institución está en proceso de acreditación medioambiental a través del S.N.C.A.E. del Ministerio del Medio Ambiente.