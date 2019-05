Nacional 23-05-2019

Chevrolet lanza sistema que evita que adolescentes puedan conducir sin cinturón de seguridad

La empresa Chevrolet dio a conocer un nuevo sistema de seguridad que próximamente comenzará a ser estándar en varios de sus modelos y que obligará a los adolescentes que deseen conducir a usar cinturón de seguridad durante el proceso. Un estudio realizado en el país del norte reveló que el 41% de los estudiantes de secundaria reconocen no usar el sistema de seguridad mientras manejan o van de copilotos. De hecho, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de adolescentes en Estados Unidos. De ahí que el fabricante de autos decidió desarrollar un sistema de seguridad que obligue a los jóvenes a usar el cinturón de seguridad que, pese a sus años de existencia, sigue siendo considerado como el más efectivo de todos los hasta ahora creados. La nueva característica de protección para conductor y copiloto será estándar en todos los vehículos Chevy Traverse, Malibu y Colorado de 2020.

El sistema opera al programar un juego de llaves del coche para que queden en la configuración "conductor adolescente". De esa manera, cuando el joven use su llave para arrancar el automóvil, deberá hacerlo con el cinturón ya instalado, de lo contrario no podrá desbloquear el cambio de velocidades del automóvil. Además, la radio también permanecerá en silencio hasta que el conductor cumpla con la exigencia seguridad. La idea, dijeron, es básicamente molestar al adolescente con pequeños inconvenientes hasta que cumpla con la exigencia de seguridad. De hecho, el modo "conductor adolescente" de Chevy también proporcionará a los padres un completo informe sobre los hábitos de conducción de sus adolescentes. Eso incluye la cantidad de veces que el conductor excedió el límite de velocidad o activó la alerta de colisión frontal.