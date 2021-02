Nacional 10-02-2021

Chile acelera negociaciones con laboratorio ruso para importar la vacuna Sputnik-V



En un comienzo, la velocidad con la que se aprobó la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik-V, generó cierto grado de escepticismo en la comunidad científica internacional, sobre todo por la poca información respecto de su seguridad y eficacia con la que se contaba hasta ese entonces. No obstante, durante las últimas semanas prestigiosas revistas internacionales han publicado evidencia que comprueba que no solo es segura, sino que altamente efectiva. En vista de esto, Sputnik-V se ha instalado como una alternativa viable para acelerar la vacunación contra el covid-19 para países de todo el mundo, sobre todo con los problemas de producción y retrasos que han tenido las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, y Chile no es la excepción. El Gobierno ha avanzado en las conversaciones con el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología para firmar un acuerdo que permita importar dosis durante este semestre.