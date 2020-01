Política 07-01-2020

“Chile Aprueba” es la campaña para el plebiscito que impulsan el PS, PPD y el PR

Concentrados en el trabajo que se viene para convencer a los chilenos del cambio constitucional que a su juicio necesita el país, los partidos Socialista, Por la Democracia y Radical, lanzaron la campaña Chile Aprueba, de cara al plebiscito que aspira a dar el puntapié al proceso constituyente.

La actividad, que secunda la iniciativa presentada por la Democracia Cristiana y que tiene el mismo objetivo, se llevó a cabo en la sede del Congreso en Santiago, oportunidad en la que los líderes de la alianza denominada Convergencia Progresista, enfatizaron que no será fácil la contienda frente a quienes no quieren que se redacte una nueva Carta Magna.

El timonel socialista y senador, Álvaro Elizalde, sostuvo que el triunfo de la redacción de una nueva Carta Fundamental para Chile no es una “carrera corrida” y se requiere el mismo esfuerzo que en 1988 cuando trabajaron por el “No”.