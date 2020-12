Opinión 27-12-2020

CHILE BAJO FUEGO (ARMADO)

Lamentablemente, una persona inocente tuvo que morir y otros cuatro resultaron heridas de diversa consideración, en plena plaza de armas de Maipú, para poner en la palestra, nuevamente, el poder de fuego de los grupos de delincuentes y traficantes que se disputan los territorios de las comunas en el país sin importar los daños que puedan causar. ¿Pero si no le importa al Estado porqué debería importarle al delincuente?



Se ha demostrado con el correr de las décadas, que las leyes pro delincuencia y jueces que no necesariamente aplican la norma en su forma y espíritu, hacen de esta mezcla tierra fértil para que brote como espuma las bandas que quieren estar o mejor dicho ya están por sobre la ley, muchos se mueven con total impunidad por “sus territorios” causando el terror de los vecinos y el burdo sometimiento a sus antojos.



Si llegan a ser detenidos, pasan al control de detención, son dejados en libertad con medidas cautelares que no se cumplen y salen del tribunal burlándose de sus víctimas, de las policías, del sistema judicial y de todos nosotros, ¿a usted no le da rabia e impotencia ver esta situación una y otra vez?



A mí sí. Para qué vamos en entrar en detalles con la situación de la Región de la Araucanía, del Bio Bio y otras zonas del sur de Chile, en el cual, ya se está normalizando los ataques incendiarios a vehículos, predios, casas, muerte de animales, personas quemadas vivas en sus casas, ataques a la policía causando muerte de los efectivos y al otro día de ocurridos los hechos, graves e inhumanos, ya se actúa como si nada pasara, esto no sucedería en ningún país del mundo, incluyendo aquellos que se suponen son mucho menos desarrollados que Chile, de seguro que presentarían un plan para erradicar la violencia que han implementado impunemente o al menos darían la pelea con fuerza y decisión en pos de todos los habitantes de aquella zona que lo único que piden es que se respete el estado de derecho, el sentido común y el mínimo derecho a vivir en paz, que parece cada vez más alejado de sus anhelos.



La delincuencia en Chile está desatada, no solamente en Santiago sino también en regiones, las fuerzas policiales sobrepasadas, la ciudadanía aterrorizada y en gobierno no dando el ancho en las medidas poco eficaces que intentan aplicar, no convenciéndose ni ellos mismos de sus planes, difícilmente al resto de la población.



El filósofo francés Ernest Gellner, haciendo referencia al rol del Estado, señala: El estado es la especialización y concentración del mantenimiento del orden. Juzgue usted…



(Jorge Pinochet M.)