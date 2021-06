Opinión 30-06-2021

CHILE, CAPITAL MUNDIAL DE LA MADERA





Chile ha sido un país precursor en la construcción en madera. Hace más un siglo ya contábamos con edificios de seis pisos de altura con estructuras de madera (Sewell, Región de O Higgins), y en el último tiempo, impulsados por los desafíos de la sustentabilidad y productividad del sector construcción, se ha desarrollado una agenda pública + privada muy potente, con frutos concretos como varias licitaciones del MINVU de edificios de integración social de madera en curso.

Los edificios de madera cada día adquieren mayor presencia en el mundo, por su aporte a la sustentabilidad, captura de carbono, ventajas constructivas y de eficiencia energética, entre otros. En especial, en Norteamérica y Europa, es amplio el uso de la madera en edificios por el mayor confort y belleza estética para sus habitantes. Y nuestro país quiere sumarse a esta tendencia mundial, aportando a la mitigación del cambio climático, a través de estas modernas tecnologías que colaboran en nuestra meta de carbono neutralidad y genera condiciones más saludables del habitar.

Somos un país de fuerte vocación forestal, lo que nos lleva a estar entre los 10 países líderes globales en exportación de sus productos. En el último tiempo, en el seno de nuestras universidades y de manera colaborativa con la industria, se ha desarrollado un trabajo profundo en materia de innovación y generación de nuevo conocimiento sobre construcción en maderas, lo que nos ha permitido liderar con claridad la agenda regional. No es casual por tanto que hayamos sido seleccionados como sede, en agosto próximo, de la Conferencia Mundial de Ingeniería en Madera (WCTE, por su sigla en inglés), evento que por primera vez se organizará en un país de Latinoamérica, y donde se presentarán los últimos avances y lo más relevante del conocimiento profesional, científico e industrial en esta materia.

Allí se mostrarán edificios de madera que ya superan los 20 pisos de altura, basados en nuevos productos de ingeniería en maderas que esperamos pronto estén presentes en el mercado nacional. Se compartirán las tendencias globales en la industrialización de los procesos constructivos, que lleva a que un edificio de departamentos pueda ser levantado en semanas, ya no meses. Expertos de talla mundial presentarán el desarrollo forestal de nueva generación, que permite el desarrollo sustentable de los bosques que producirán la madera de calidad, capaz de responder a esta explosiva demanda global. Se realizará también de manera simultánea una Cumbre Internacional de Ministros de Vivienda, donde podrán compartir las experiencias más exitosas en torno al desarrollo de este tipo de edificaciones para lograr viviendas más sustentables y económicas en su operación. Diversos centros de estudios presentarán los más innovadores programas de formación y perfeccionamiento profesional del ámbito de la construcción con maderas.

Nuestro país carga con el dolor que representa que 600.000 familias no cuentan con una vivienda donde fundar su hogar. Pero como decíamos, somos un país de vocación forestal, y esto se refleja en que este déficit puede ser cubierto con la madera que tan sólo en 45 días crece en nuestros bosques de plantaciones. Luego de este gran evento de escala mundial debiéramos ser capaces de incorporar a la realidad nacional estos avances, para que, a partir de estas múltiples dimensiones, podamos avanzar de manera sólida hacia una nueva generación de edificios sustentables y ciudades más amables y armónicas con su entorno, y mejorar así la calidad de vida de nuestros compatriotas, especialmente los más necesitados.



Juan José Ugarte, presidente CORMA y Chairman WCTE CHILE 2021