Chile destaca mundialmente por impulso al hidrógeno verde



Diversas iniciativas públicas y privadas proyectan a Chile como líder en energías renovables no convencionales, de la mano de la generación de electricidad mediante ERNC.



Muy recientemente se conmemoró una nueva versión del Día Mundial del Medio Ambiente, y el contexto inmediato encuentra a Chile en un excelente momento en materia de sustentabilidad. Y es que mientras en el mundo trabaja por la conservación y restauración de los ecosistemas, en nuestro país ya llevamos camino adelantado gracias a la estrategia de hidrógeno verde.



Si ir más lejos, en la Cumbre Global CEM12/ MI6, organizada este año por Chile, nuestro país anunció que junto a Australia, la Unión Europea y Reino Unido, liderarán la misión de generar hidrógeno limpio.



Y en el plano local ya existen los primeros avances, cuando a inicios de este año se estableció una alianza entre la Asociación Chilena De Hidrógeno (H2 Chile) y Solek, compañía líder en proyectos PMGD de energía solar en Chile, con el fin de acelerar la transición energética en el país.



Así también, el Ministerio de Energía junto con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) publicaron una guía para la presentación de proyectos de hidrógeno, destinada a facilitar la tramitación de las correspondientes autorizaciones, mediante el formato de proyecto especial.



Esto, tras haber presentado una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, donde se proyecta que Chile produzca el hidrógeno verde más barato en 2030, y llegue a 2040 estando entre los primeros exportadores del mundo del llamado combustible del futuro. Todo en vista de lograr la descarbonización total en 2050.



“La capacidad instalada en energías renovables no convencionales pueden convertir a Chile en líder mundial no solo en hidrógeno verde, sino que en hidrógeno súper verde, que es el que se produce mediante fotoelectrólisis, una tecnología que utiliza la energía solar de forma directa para obtener hidrógeno”, indica Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile.



El hidrógeno verde cobró protagonismo la noche del 25 de mayo de 2021, cuando la iluminación de la Torre Eiffel, en pleno corazón de París, fue alimentada por este combustible sustentable, en una iniciativa llamada “El París del Hidrógeno”.



Once días después de este hito, los países celebran el Día Mundial del Medio Ambiente, que este año da inicio al Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas.



“El hidrógeno verde puede reemplazar a los combustibles fósiles en la producción de electricidad, en transporte, e incluso en actividades mineras, por lo que su consolidación es clave para reducir las emisiones de gases contaminantes y para conservar el medio ambiente”, indica Víctor Opazo Carvallo, CEO de Solek Chile.