Opinión 22-03-2017

Chile, el país de la irresponsabilidad?.

Tengo una convicción….el Chile de hoy es definitivamente el mejor Chile que los chilenos hemos conocido….. los mejores índices de desarrollo, la mejor infraestructura de nuestra historia, la mayor cantidad de personas educadas, los mejores servicios de salud de la historia, y el mayor respeto internacional jamás imaginado…… nadie con un mínimo de conocimientos me podría negar aquello.., (salvo algún fanático de izquierda o de derecha o quizás un anarquista) es cosa de darnos una vuelta por el barrio para apreciar que Chile es hoy un mejor país que hace 20, 30 o 40 años………sin embargo, tengo la impresión de que así como hemos progresado notablemente en esos aspectos, en otras áreas, en otros aspectos, este Chile de hoy decepciona, y me abruma profundamente aquello…..para muestra un botón…. El Director de CONAF responde que él no debe renunciar a pesar de la evidente desprolijidad en el majeño de los incendios, porque su cargo es de confianza y no pasa nada, o las farmacias, los productores de Pollos, confort, empresas de buses en los fines de semana largos suben los precios y se coluden y no les pasa nada, nada, o casi nada, o los que se toman la justica por su propia mano y son capaces de golpear o destruir un vehículo particular, porque no les gusta la competencia como en el caso de los taxistas versus UBER, sienten que no les pasara NADA, pero lo que me sorprende aún más, es que, a pesar del hecho mismo, lo que en realidad hoy ocurre es que NADIE SE HACE REPONSABLE DE NADA, y lo digo porque sobretodo en la actividad política el equivocarse pareciera ser GRATIS, es como que si por su calidad fueran inimputables….exentos de responsabilidad y de culpa alguna por sus actos…. En otras palabras INTOCABLES. Lo del SENAME ya es grotesco, ya que está comprobado que el ESTADO DE CHILE, ha formado a jóvenes para delinquir….sí, así como lo digo, sino miren las estadísticas de los infractores de ley que han pasado por el SENAME y se sorprenderán……, no estoy diciendo que todos los niños y niñas que por ahí pasan o han paso lo sean, pero por DIOS QUE LAS ESTADISTICAS NO MIENTEN.

Eso me preocupa de sobremanera, porque evidentemente alguien paga en algún momento los platos rotos, para quien si tienen consecuencias las malas decisiones, los malos planeamientos, como los del puente CAU CAU en Valdivia, o el desamparo de las zonas extremas de Chile, o por la mala planificación urbana que provoca los aluviones, alguien en algún momento tendrá que pagar las consecuencia, sin embargo, y mientras ese alguien no lo sufra, los que causaron ese perjuicio siguen viviendo irresponsablemente, llenándose la boca del orgullo de estar en un país que es el mejor de Latinoamérica, ……………”sino miren como nos llenamos de inmigrantes”….dicen algunos con honesto orgullo.

Afortunadamente, algo también ha crecido, y es la conciencia de que esto no pude seguir así, y si bien, a veces es silenciosa (sí, por que los Chilenos no somos muy buenos para revelarnos contra la injusticia en forma potente y permanente) y muchas veces esporádica, la indignación colectiva que nos revela contra la mediocridad está creciendo, y el que hoy no les creamos a los políticos, sino sólo cuando dicen la verdad, es un ejemplo de eso….la elecciones presidenciales serán un buen momento para dejar de engañarnos a nosotros mismo y comenzar a decirles al fin, BASTA DE IRRESPONSABILIDAD.