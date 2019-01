Crónica 18-01-2019

Chile en 2019: un año clave para el futuro de la transición energética

El país lidera una de las transformaciones más importantes a nivel del Cono Sur y de cara a este año, le energía solar será actor clave.



Chile ha tenido múltiples desafíos a lo largo de su historia y este año no será distinto; según la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), el país cerró un gran 2018 en dónde el sector de ERNC logró superar los 5.000 MW en operación y más de 1.200 que se encuentran en construcción.



El cambio climático y la continua alza de los hidrocarburos no asoman en el horizonte, ya son una realidad. Es por eso que la generación de energías con bajo impacto ambiental deja de ser un anhelo y se transforma en una obligación para la preservación del entorno.



Entonces, ¿cómo enfrentar este desafío? Chile, a lo largo de su territorio posee las condiciones perfectas para alojar grandes proyectos de energías renovables que puedan alimentar el SIC. Las ERNC que son limpias, más económicas y estabilizan el sistema eléctrico también tienen una facultad relevante, además de poseer una percepción altamente positiva en la opinión pública.



Movilizar el transporte público, iluminar los hogares, las calles y formar parte de un agente de cambio no solo son aspectos positivos percibidos por la población. Estas aristas mejoran sustancialmente la calidad de vida de los usuarios y los empodera a seguir conductas que vayan en la misma línea de preservación del entorno.



PV Power by Solek Group participa activamente como agente de cambio y es un actor importante en el ámbito de los Pequeños Medios de Gestión Distribuida (PMGD) para abastecer al Sistema Interconectado Central.



Jorge Leal, Country Manager de PV Power by Solek Group, aclara que “es importante tomar en cuenta que las energías renovables son el paso al desarrollo sustentable de un país. Es por eso que nosotros apostamos en Chile por la generación de estos recursos y ser parte de los 1.200 MW que se encuentran en construcción para este año. Estamos en una época crucial dónde no tan solo vamos a definir el destino de nuestros recursos sino que seremos juez y jurado del medioambiente; todos podemos cooperar con pequeñas acciones y, como grupo de inversión en energía solar, queremos ser parte del cambio”.



Con una amplia experiencia internacional, PV Power by Solek Group tiene proyectado inyectar a la matriz un total de 250MW durante los próximos dos años, con una cartera diversificada en parques solares a pequeña escala.