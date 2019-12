Opinión 04-12-2019

Chile entre dos puntas (PARTE 2

LA CRISIS Y LA COYUNTURA POLITICA .

La Protesta Social se transformó en Crisis, en Crisis grave. Al punto que si no se restablece el Estado de Derecho, la Estabilidad democrática está en peligro. El presidente deberá evaluar muy rápidamente si con este Gabinete está en condiciones de afrontar la crisis o averiguar si le es posible formar un Gabinete de Unidad Nacional antes que sea demasiado tarde. Otra alternativa es su renuncia y que el Gobierno de transición sea de Unidad Nacional. ¿Puede afrontar con éxito esta grave crisis un Gobierno cuyo presidente tiene 84% de reprobación? Cualquiera sea la forma que ocurra, en el futuro próximo, las propuestas del Poder Ejecutivo deberían partir de tres premisas básicas:

1. El Estado de Chile y el sector privado deben PAGAR AHORA, UNA PARTE AL MENOS, DE LA DEUDA SOCIAL ANTES SEÑALADA.

2. La Economía chilena y el Fisco chileno no están en Quiebra: hay dinero, disponible más que suficiente, para pagar lo que haya que pagar ahora.

3. A grandes problemas hay que oponer grandes soluciones: la lógica de los pichines hasta ahora aplicada, no corre, no sirve.

LAS PRINCIPALES DEMANDAS SOCIALES A SATISFACER. ¿Cuáles son las Demandas Sociales Emergentes que debieran ser satisfechas en lo inmediato o iniciar el proceso para ser satisfechas progresivamente?

1. Garantizar a partir de un brevísimo plazo una Pensión Mínima Garantizada equivalente a $ 400.000. El Fisco pagará el complemento a todas las personas hasta ese monto. A todas las pensiones: Contributivas y no Contributivas.

2. Negociar con los Bancos involucrados la Condonación del CAE: la mitad de la condonación a cargo del banco y la otra mitad la pagaría el Fisco.

3. Un subsidio de $30.000 mensuales, para agua potable y electricidad, a todas las personas de escasos recursos según la respectiva Ficha.

4. Un Aguinaldo extraordinario de Fin de año de $50.000 a personas de escasos recursos, según ficha correspondiente.

5. El Estado debe comprometer un subsidio complementario a micro y pequeñas empresas para que puedan pagar el nuevo salario mínimo que se acuerde a nivel nacional.

6. Se formará un Fondo Adicional para Becas de alimentación y/o alojamiento para Estudiantes de Enseñanza media, estudiantes de enseñanza técnica y universitaria de escasos recursos en un nivel a determinar.

7. Se creará un Fondo de Capacitación Permanente dirigida a alrededor de 400.000 personas cesantes menores de 30 años. Ese Fondo debe financiar la capacitación de al menos 1 año y proporcionar un subsidio tipo beca a los participantes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

1. Debe haber una Verdadera Reforma Tributaria que dé confianza a Empresarios-Inversionistas y garantice la recaudación fiscal necesaria para operar una progresiva redistribución del Ingreso. Esa es la Ecuación que esa reforma debe analizar y definir todas las flexibilidades necesarias en función de la tasa de Crecimiento del PIB.

2. En lo inmediato, mientras se discute y se aprueba la Reforma, antes mencionada, será necesario recurrir para financiar las demandas sociales, aquí presentes, a las siguientes fuentes de financiamiento, sin poder entregar, aquí y ahora, montos relativamente precisos:

• Un impuesto al Patrimonio Inmobiliario de las personas que se encuentren dentro del 2% que concentra alrededor del 30% del Ingreso nacional. Recaudar alrededor de: 800 millones de dólares en 2 años. La reforma del presidente Piñera en este punto es un chiste.

• Un Royalty al Litio: 10 % de las ventas. Monto a precisar. SQM debe devolver al menos una parte de lo que ha ganado con creces…Veremos qué pasa con esta proposición…. Veremos….

• Un aumento de 5% del Royalty a la Gran Minería del Cobre. Hay que revisar la factibilidad de este impuesto específico ahora. La ley contiene una cláusula de invariabilidad tributaria hasta el 2025. Hay que revisar si involucra a todas las empresas. En su defecto se puede intentar un Acuerdo voluntario bajo determinadas condiciones, a lo mejor por un porcentaje menor.

• Aplicar todo el rigor de la ley a la gran Minería del Cobre: eso se llama fiscalización real a esa industria. Ahí hay mucho dinero que recaudar aún sin cambiar la legislación tributaria…

• Mientras se implementan estas reformas: se puede recurrir al Fondo de Estabilización ( Ahorro del Estado). Ocupar 1000 millones de dólares, para iniciar el Pago de la Deuda Social.

Una palabra final: Ojalá lo antes posible se presente el proyecto de Reforma Constitucional para que sea posible reformar la Constitución Política del Estado, actual. Esperando que esa reforma recoja todas o gran parte de las iniciativas para que esa Asamblea o Convención Constituyente sea representativa y le dé a Chile una Carta que dé cuenta de una nueva convivencia social, económica y política



(Pedro Sepúlveda Alarcón, sociólogo)