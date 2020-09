Opinión 08-09-2020

Chile es más que un asado y una copa de vino



Se inicia Septiembre viviendo la pandemia más grande de los últimos cien años y ya comenzamos a ver que carne comprar, la mejor oferta de vinos, donde venden el mejor pipeño o simplemente ver donde zapatearemos si no habrá ninguna fonda abierta. Es importante querer celebrar nuestras fiestas patrias, todos lo deseamos y buscamos la forma de tener un espacio que nos permita hacer un alto en la rutina y dar rienda suelta a la fiesta y el jolgorio, pero hoy vivimos un escenario distinto, difícil y que no nos permite hacerlo en plenitud, más bien recatadamente y en los márgenes que la autoridad sanitaria ha dispuesto para estos fines.

Pues bien, si estamos en este escenario viviendo un año distinto, como Carabinero les puedo señalar que la opción de dar rienda suelta a las celebraciones no es posible, se podrá celebrar cumpliendo la normativa sanitaria, pero creo pertinente reflexionar que es lo que celebramos en esta fecha, pues nuestro país es mucho más que un asado o una copa de vino. El 18 de septiembre se conmemora el establecimiento de La Primera Junta Nacional de Gobierno de Chile, oficialmente llamada Junta Provisional Gubernativa del Reino a nombre de Fernando VII, es el nombre con el que se conoce al cuerpo colegiado formado de manera legal para administrar la Capitanía General de Chile, tomar medidas para su propia defensa tras la captura del Rey Fernando VII por parte de las fuerzas de Napoleón Bonaparte. En estas breves palabras es lo que celebramos cada 18 de Septiembre.

Si ya recordamos lo que conmemoramos cada 18 de septiembre, ahora me pregunto ¿Por qué realizamos un Tedeum el día 18 de septiembre?, pues bien, esta liturgia se celebra tradicionalmente en Chile desde 1811, año en que el General José Miguel Carrera, pidió a la autoridad eclesiástica de la época que celebrara una Santa Misa de Acción de Gracias para conmemorar el primer aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno el día 18 de septiembre. Así también el domingo inmediatamente anterior al 18 de septiembre de cada año, se realiza el Servicio de Acción de Gracias de la Unión de Iglesias Evangélicas de Chile, el cual fue instaurado a contar del año 1975.

Continuando con las actividades republicanas del mes de la patria no podemos dejar de lado la Gran Parada Militar, que este año no se llevará a cabo por las razones ya conocidas, sin embargo es importante señalar que el día 19 de septiembre se conmemoran “Las Glorias del Ejercito de Chile”, actividad que tiene lugar en el Parque O´Higgins de la ciudad de Santiago, en donde el Ejército en presencia de las otras dos ramas de la Defensa Nacional y Carabineros de Chile, desfilan frente a las principales autoridades del país. Su propósito es conmemorar a todos los soldados de cada una de las batallas en las cuales el país haya participado; se recuerda la valentía y el coraje de quienes protegieron al país y a sus habitantes.

Las Fiestas Patrias resaltan las costumbres y tradiciones típicas de la identidad nacional que conforman la llamada “Chilenidad” y es una de las celebraciones más populares en Chile.

Que hermoso es conocer nuestra historia, que importante es tenerla presente y por sobretodo que fundamental resulta respetarla, por todos aquellos que la escribieron, por todo lo que hicieron y cimentaron, y hay mucho que debemos aprender de ella.

En estas circunstancias especiales de pandemia, con las restricciones de desplazamiento que existen, con celebraciones más austeras y con mayor tiempo de reflexión, escudriñemos en nuestros libros, en internet, en una enciclopedia en línea y hablemos de nuestra historia en una calidad conversación, disfrutando en casa y moderadamente de una deliciosa copa de vino junto a un rico asado, escuchando a la rosa con el clavel que hicieron un juramento.

Recuerda quedarte en casa, para que en un año más nos reencontremos en un fraterno abrazo, podamos celebrar sin riesgos, recordando nuestra historia y teniendo presente que Chile es más que un asado y una copa de vino.



(Subprefecto

Administrativo de la

Prefectura de Linares, Teniente Coronel José Lorca)