Nacional 20-12-2018

Chile es tercero en ranking mundial de spam telefónico

Chile ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de llamadas no deseadas o "spam", según un informe de la empresa y aplicación de teléfonos Truecaller.

En el primer lugar lidera Brasil, cuyos habitantes, según el informe, sufren 37,5 llamadas no deseadas al mes, con un aumento de 81 por ciento este año; seguido por India, en segundo lugar.

En el caso de Chile, los operadores copan el 29 por ciento del spam que reciben los usuarios de telefonía, seguidos de las llamadas de cobro de deudas (25 por ciento) y servicios financieros (23 por ciento).

Dentro de los primeros 20 países del ranking, ocho de ellos son países latinoamericanos: México (5), Perú (6), Costa Rica (7), España (10), Colombia (13) y República Dominicana (19).

Dentro de los motivos de las llamadas no deseadas en el ranking están las mismas operadoras de telefonía para cobrar deudas y hacer ofertas y en el caso de México, se registran llamadas molestas y estafas.

Truecaller funciona a través de información otorgada directamente por su comunidad de usuarios, que a nivel mundial ya supera los 300 millones de usuarios, y permite detectar y bloquear números indeseados.