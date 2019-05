Deporte 05-05-2019

Chile fue vicecampeón sudamericano de karate

Tres maulinos formaron parte de la selección nacional, quienes se lucieron y dieron una dura lucha en este Torneo realizado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

En el Coliseo Jhon Pictor Blanco de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se desarrolló el XIX Campeonato Sudamericano de Karate, reservado para categorías Kata Equipos e Individual sub-14-17 y U-14 Cadetes y Junior.

Brasil se coronó Campeón Continental al acumular 57 medallas, 17 de Oro, 15 de Plata y 25 de Bronce.

Vicecampeón resultó Chile con 37 medallas producto de 13 Oro, 9 de Plata y 15 de Bronce, escoltado por Venezuela en tercer lugar.

En la delegación nacional participaron los deportistas maulinos incorporados a Promesas Chile (ex CER) del Mindep-IND Jaime Rosales, categoría Junior Kumite - 55 kg., Félix Rosales, categoría Under21, -60 kg. -ambos de Curicó-, y Martín Belmar, Seniors +84 kg., representante de Talca.

Sobre el particular, la Seremi del Deporte, Alejandra Ramos expresó “muy satisfecha por cómo han avanzado nuestros deportistas del karate. Ellos son seleccionados nacionales, lo que demuestra el nivel en que se encuentran. Mucho tiempo que la región del Maule no tenía tres representantes en una selección, así que feliz por sus progresos y el aporte que tuvieron al medallero donde por equipos Chile fue Vicecampeón”, dijo la máxima autoridad del deporte regional.

Según el cuadro, a los tres karatecas maulinos les tocó enfrentarse a los mejores rankeados en el nivel sudamericano y, de hecho, Félix Rosales perdió con el campeón.

Tuvieron una meritoria participación, indicó el entrenador y seleccionador nacional Álvaro Rivera “Los tres chicos realizaron grandes combates. Fue un Campeonato de un altísimo nivel. Como sabíamos, Brasil, Venezuela, Perú y Ecuador tienen fuertes exponentes del karate, así que destaco la valentía de estos deportistas y lo bien que compitieron”, sostuvo.

Recalcar que Félix Rosales en -60 kg y Martín Belmar en + 84 kg, junto Julio Silva en -75 kg, Israel Montecinos en -84 kg, Luis Troncoso en -84 kg en varones, además de Yessy Reyes en -55 kg, Venus Gutiérrez en -61 kg, Javiera Gutiérrez en -68 kg y Javiera Vidal en +68 kg, en damas, clasificaron a los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales a desarrollarse en Santiago entre el 17 al 31 de este mes.