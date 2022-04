Nacional 06-04-2022

Chile ganó premio internacional por desarrollo de herramientas analíticas sobre la pandemia

El Institute for Operations Research and the Management Sciences (Informs), una de las más grandes asociaciones de ciencias para las decisiones y datos, otorgó a Chile el Franz Edelman Award 2022 por sus logros en análisis avanzado, investigación operativa y ciencia administrativa para mejorar la respuesta del país frente a la pandemia del Covid-19.

La ceremonia de premiación fue realizada este lunes en Houston, Texas, y asistió una amplia delegación chilena compuesta por representantes de las distintas instituciones responsables de estas herramientas analíticas fundamentales para enfrentar la crisis sanitaria en el país.

Una serie de innovadoras soluciones desarrolladas por investigadores del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y la Universidad de Chile, en colaboración con el Ministerio de Salud y el de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y Entel, fueron distinguidas en este evento.

Entre estas medidas están la creación de una plataforma para monitorear la movilidad de la población durante las cuarentenas, un sistema para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos en zonas críticas, un programa para vigilar la respuesta de anticuerpos a las diferentes vacunas contra el Covid-19 y una metodología para orientar la asignación de pacientes entre hospitales a nivel nacional.