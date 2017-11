Nacional 01-11-2017

Chile mejora en ranking que mide la facilidad para hacer negocios y vuelve a ser líder de Sudamérica

A nivel latinoamericano, sólo es superado por México en el prestigioso informe "Doing Business 2018", que realiza el Banco Mundial. 31 de Octubre de 2017 | 15:54 | Emol/Agencias WASHINGTON.- Chile mejoró en el ranking global que elabora el Banco Mundial, que analiza la facilidad para realizar negocios, y vuelve a ser líder en Sudamérica. En el prestigioso informe "Doing Business 2018", el país escaló desde el lugar 57 del mundo hasta el 55, siendo el segundo de Latinoámerica tras México (49), y con mejor puesto que Perú (58), Colombia (59), y Costa Rica (61). De acuerdo al informe de la entidad, América Latina continuó viendo incrementarse el número de reformas adoptadas el pasado año y, en los últimos 15 años, se ha pasado de 78 días necesarios para abrir una empresa a los actuales 38. Relevancia del estudio en el mundo Entre los diez primeros clasificados no hay cambios en los cinco primeros (Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Hong Kong y Corea del Sur); y apenas en los cinco siguientes donde Estados Unidos, pasa al puesto 6 tras el 8 del pasado año, seguido por Reino Unido, Noruega, Georgia y Suecia.

Los datos del informe se basan en las regulaciones aplicables a las pequeñas y medianas empresas locales en once áreas de su ciclo de vida, entre las que se encuentran la apertura de un negocio, la obtención de electricidad, el registro de propiedades, el logro de crédito y la protección de inversores. En los últimos años, además, se han añadido indicadores de género, que muestran que en 36 de los países existen determinadas restricciones para las mujeres empresarias, entre ellas limitaciones para poseer o transferir propiedades. "Las políticas públicas juegan un papel decisivo a la hora de facilitar la constitución, operaciones y expansiones de pequeñas y medianas empresas", subrayó Shanta Devarajan, directora del BM para Economía del Desarrollo en una conferencia telefónica con periodistas. Devarajan destacó el papel de este reporte anual del organismo, que ha cumplido su décimo quinto aniversario y se ha convertido en uno de los más seguidos, "ya que los gobiernos de todo el mundo están refiriéndose de manera creciente al "Doing Business" como datos objetivos para remarcar sus acciones".