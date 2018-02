Crónica 03-02-2018

Chile o en el extranjero: ¿Dónde conviene realizar un posgrado?

Ad portas del comienzo de un nuevo año académico, miles de jóvenes evalúan lo opción de estudiar un posgrado ya sea en el país o en el exterior. Para ello, los expertos aconsejan ciertos factores que se deben tomar en cuenta.

Entendiendo la inversión personal y económica que significa, tomar la decisión de estudiar un posgrado no es fácil y entre los múltiples factores a considerar uno clave es dónde hacerlo. ¿Conviene estudiar un posgrado en el extranjero? Karina Pérez, directora de Robert Half Chile, explica que más que el país de destino, todo depende de la especialidad que se quiere tomar y si la universidad es de primer nivel y altamente reconocida. "En Chile existen muchos programas buenos que son valorados en el mercado, no es necesario salir. Es verdad que afuera tiene un prestigio distinto, pero en universidades de primer nivel, como las 20 o 50 mejores del mundo. Si lo haces en una universidad no tan conocida, puede ser que el mismo programa chileno tenga mayor peso", cuenta. Para Manuel Cornejo, responsable de candidatos de Adecco Chile, "la decisión va a depender de los objetivos de cada persona y de los recursos con los que va a disponer".

El experto recomienda hacer un análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) antes de tomar una decisión académica y profesional como esta. "Es clave hacer un análisis personal de cuál es el objetivo que quiero lograr con el posgrado", afirma. Al igual que Pérez, el especialista concuerda con que el prestigio de la institución y el programa debiese ser uno de los factores fundamentales. Beneficios de estudiar en el extranjero Según la directora de Robert Half Chile, "alguien que tiene acceso a becas y se puede ir afuera, debería considerar hacerlo porque estudiar en otra país es una experiencia diferente. Obviamente agrega valor que no solamente sea académica".

En tanto, Cornejo destaca los beneficios de estudiar en el extranjero, como adquirir una visión más global, estar al tanto de otro tipo de tecnologías, aprender otro idioma, activar la red de contactos internacionales y adquirir una experiencia de vida. Pérez recalca en que el perfeccionamiento de un idioma es una ventaja al momento de tomar una especialidad porque hoy día "el dominio del inglés avanzado es importante para ser exitoso". Otros factores a considerar Pero postular a un programa en el exterior también tiene un costo: congelar la carrera profesional. "Hay un tema de tiempo porque al irte afuera tienes que dejar de trabajar. Hay gente que se puede permitir dejar de trabajar y otras no", sostiene Karina Pérez. Asimismo, para la experta en reclutamiento y selección, es clave que los estudiantes entiendan que un posgrado no garantiza necesariamente el éxito profesional, sino que más bien abre nuevas puertas que se deben saber aprovechar. "La especialidad del posgrado afuera entrega herramientas para el desarrollo profesional pero no necesariamente viene con el trabajo debajo de la manga. Te desarrolla a ti pero después tú tienes que desarrollarte en el trabajo", advierte.