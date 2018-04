Nacional 20-04-2018

¿Chile país desarrollado? Proyectan que podría dar el salto en importante índice

El 14 de mayo, MSCI Inc. dará a conocer los resultados de su revisión y, en ella, el escenario local podría evolucionar desde su actual posición de "emergente".

Décadas de graduaciones, rebajas, alzas y retrocesos han dejado los US$12,5 billones de deuda y acciones de mercados emergentes (ME) frente a una especie de crisis de identidad. Países tan distintos como Pakistán, Grecia, Corea del Sur y Chile se consideran miembros de esa clase de activos, según MSCI Inc, la empresa estadounidense de fondos de capital inversión, deuda, índices de mercados de valores, de fondos de cobertura y otras herramientas de análisis de carteras.

Según la compañía, la declinación de la inflación y la reducción de los riesgos cambiarios incluso han llevado a algunos bancos como Goldman Sachs Group Inc. a decir que se han desdibujado los límites con las naciones desarrolladas. De hecho, la composición podría tambalear aún más el mes que viene cuando MSCI dé a conocer su revisión semestral de índices, lo que llevará a algunos analistas a preguntar: ¿Qué es exactamente un mercado emergente? "El problema es que los letreros indicadores están muy dispersos", dijo Sonja Gibbs, directora sénior del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por la sigla en inglés), agrupación sectorial creada durante la crisis internacional de deuda de comienzos de la década de 1980. Así, explicó que "se juzga por el desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la magnitud, la liquidez, los inversores locales y los marcos legal y normativo, o se presta atención al desarrollo económico: ingreso per cápita, perspectivas de crecimiento y calidad institucional". "El concepto de mercado emergente ha superado por mucho su fecha de vencimiento", señaló Gibbs desde Washington y agregó que "conforme el crecimiento de los ME sigue superando al de los mercados maduros y el universo invertible de ME continúa expandiéndose -en particular en el sector de renta fija-, la distinción seguirá difuminándose”.

¿Entonces qué es un mercado emergente? Los mercados emergentes se definieron a comienzos de la década de 1980 como economías con ingresos per cápita de bajos a medios. Los académicos dicen que la frase fue acuñada originalmente por Antoine van Agtmael, que entonces trabajaba para la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Sin embargo, hoy, a muchos inversores el término les resulta anticuado. ¿Quién decide? Si bien los gerentes de carteras y los bancos de inversión tienen sus propias definiciones, muchos siguen las directrices de los creadores de índices de mercado como MSCI Inc. y FTSE Russell, que no accedieron a efectuar declaraciones. También la Asociación de Operadores de Mercados Emergentes con sede en Nueva York reúne sus propias investigaciones sobre los países. ¿Por qué importa? La designación con indicadores como el Índice MSCI EM incide en los flujos de capital a los países en tanto los fondos pasivos y los fondos que cotizan en bolsa que los siguen agregan esos valores a sus carteras. Los administradores activos también tienen indicadores de referencia para el desempeño, lo que significa que ellos también imitarán la referencia hasta cierto punto. En el caso de los operadores de deuda, el Índice JPMorgan Emerging Market Bond y sus pares son influyentes para determinar su exposición geográfica. ¿Qué pasará ahora? En este momento, las categorías de "desarrollado", "emergente" y "fronterizo" tienen unas dos docenas de países cada una, según MSCI. El 14 de mayo, MSCI Inc. dará a conocer los resultados de su revisión.