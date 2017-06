Nacional 21-06-2017

Chile replica con fuerza a Bolivia y pone en evidencia sus "agresiones verbales" y "doble discurso" ante la OEA

A través de un encendido discurso, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, respondió al emplazamiento que realizó este martes su par de Bolivia, Fernando Huanacuni, ante el plenario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar la demanda marítima de su país. Instantes después de la intervención del canciller boliviano, en la cual reivindicó el territorio que el país vecino perdió tras la Guerra del Pacífico y denunció el daño comercial que eso le ha significado a su economía, el jefe de la diplomacia nacional pidió su derecho a réplica para poner en evidencia el "doble discurso" de Bolivia.

Al tomar la palabra, Muñoz sostuvo que el discurso de Huanacuni fue "un ataque en contra de la historia, de los hechos y de la actitud que ha tenido Chile durante décadas de buscar acuerdos para profundizar lo que ha existido en Chile: un tratado de paz y amistad que fijó de manera perpetua las fronteras entre los dos países". "Lo que hemos tenido aquí, es la versión dialogante de Bolivia ante los organismos internacionales. Porque el gobierno de Evo Morales, desprovisto de toda sinceridad, aboga por el diálogo para así influir en terceros actores que, desconociendo los antecedentes pertinentes, pudiesen reaccionar de buena fe a estos llamados", añadió. En esa línea, el secretario de Estado denunció que "paralelamente atacan verbalmente a Chile, el deseado interlocutor. Colonialistas, chantajistas, discriminadores, falsos socialistas, ladrones, dementes, son algunas de las injurias que el gobierno del Presidente Morales ha emitido contra Chile y contra el pueblo de nuestro país". "Nuestro país siempre ha tenido respeto por el gobierno boliviano y por su pueblo. Nunca una injuria, nunca un adjetivo, nunca una personalización. Entonces, este discurso de Bolivia es un discurso que no se sostiene, tiene total falta de credibilidad y lo hemos escuchado demasiadas veces en esta Asamblea", enfatizó. Asimismo, el canciller recordó que "Bolivia unilateralmente presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y viene a ventilar aquí en la OEA un asunto que radicó por voluntad propia de demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Yo quisiera recordar que desde hace años este tema no está en la agenda de la OEA". "Quiero reiterar que en la relación bilateral entre los dos países no existen asuntos territoriales pendientes y así quedó establecido en el Tratado de 1904 y no reconocemos competencia alguna a foros internacionales para pronunciarse sobre materias que tienen que ver con nuestra integridad territorial", recalcó. El ministro aprovechó la ocasión para indicar que "por lo demás que Bolivia si tiene acceso al mar y fue concedido justamente por ese tratado de 1904, que le permite comerciar y comunicarse de manera efectiva con el mundo, con beneficios y privilegios que ni siquiera los empresarios chilenos tienen". "Y ahora, además, escuchamos a este Gobierno boliviano que se niega al diálogo con sus opositores, que trata a la prensa independiente como el cartel de la mentira, venir mansamente a la OEA a decir diálogo con el interlocutor al cual insulta reiteradamente. Esto, señores, es inaceptable", subrayó el titular de Relaciones Exteriores.