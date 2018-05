Nacional 24-05-2018

Chile se estanca en el lugar 35 del ranking de Competitividad Mundial 2018

Por segundo año consecutivo, Chile se mantuvo en el lugar 35 en el Índice de Competitividad Mundial, que elabora el International Institute for Management Development de Suiza (IMD) en coordinación con el Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Según explicó Enrique Manzur, académico de la U. de Chile, a pesar de que el país continúa liderando la región y se mantiene "como la única economía latinoamericana dentro de las primeras 40 economías medidas en el ranking, no ha logrado recuperar el nivel alcanzado hasta 2014". El experto señaló que "en los últimos 4 o 5 años se ha mantenido en los niveles más bajos de los últimos 18 años". "Chile pierde competitividad, no porque haya bajado nuestro desempeño, sino porque otros han avanzado de una manera más rápida y a un tranco superior, y eso nos obliga a mirar la forma en que estamos haciendo ciertas acciones", dijo Manzur. Entre las debilidades del país, el académico enumeró que en términos de desempeño económico, uno de los problemas principales son las exportaciones poco diversificadas por productos y países (donde Chile ocupa el lugar Nº54). También el bajo crecimiento del PIB, y la formación de capital bruto (ambos indicadores en Nº 54). "Efectivamente uno de los aspectos en que Chile cayó fue en el desempeño económico y en particular eso se explica, primero porque el nivel de crecimiento -si bien no fue muy distinto en términos porcentuales, que pasamos del 1,6% en 2016 al 1,5% en 2017- significó una baja del lugar 40 al 54", explicó Manzur. En ese sentido, enfatizó que "el crecer al 1,5% el año pasado nos situó entre las economías que menos crecieron de las 63" que se estudian en este índice. Por el lado de la eficiencia del Gobierno, las debilidades de Chile están en la distribución del ingreso (Nº58), y el déficit fiscal (Nº 44). Respecto a eficiencia de los negocios, se ve una baja productividad (Nº 56), y un tema muy contingente que es la baja participación femenina (Nº 51). Otro punto que destaca entre las debilidades que perciben los empresarios -en el caso de la infraestructura- es la baja cobertura de asistencia médica (Nº 61). Además que las habilidades de lenguaje de los trabajadores no satisfacen las necesidades de las organizaciones (Nº 60), y que existe una baja inversión en Innovación y Desarrollo (Nº 54). En cambio, por el lado de las fortalezas de Chile, el estudio arrojó que hay un "impacto positivo de la política del Banco Central", y en la "baja intromisión del Estado en actividades de negocios", que son indicadores en los que Chile ocupa el primer lugar. Desafíos A modo de conclusión, el académico Pedro Hidalgo indicó que aún nos queda mucho por avanzar, porque las debilidades del país están muy claras en el índice. Según advirtió, hay políticas de Estado "que no se han hecho y que no se ha mirado a largo plazo". Entre los principales desafíos, destacó que hay que revitalizar la economía para aumentar la inversión, el crecimiento y el empleo. También enfatizó en la necesidad de controlar el gasto público para equilibrar el presupuesto fiscal, y mejorar la productividad. A su vez, se deben implementar reformas que reduzcan la burocracia y promuevan la eficiencia y descentralización. Y, por último, se necesita promover la inversión en Innovación y Desarrollo. Manzur apuntó que si este año mejora el crecimiento y la inversión "será una buena noticia". "Efectivamente la estimación es que si en vez de crecer al 1,5% que nos puso en el lugar 54, creciéramos al 3,5% en 2018, pasaríamos a estar en ese indicador en el lugar 20 (...)", detalló. Y aunque advirtió que no existe "una varita mágica" que permita cambiar la realidad del país en un semestre, sostuvo que "los problemas más profundos tienen que ver con temas estructurales y tienen que ser acuerdos nacionales con una visión de largo plazo que nos llevará al desarrollo real del país en la próxima década".