Social 19-02-2019

Chile Seguridades y Oportunidades: Programa que apoya a las familias más vulnerables

El seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, señaló su principal objetivo es promover que las familias y personas accedan a mejores condiciones de vida, a través de la superación de condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que les afecten.

El Chile Seguridades y Oportunidades es el subsistema que trabaja con las familias más vulnerables del país y forma parte del Sistema de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. En la región actualmente hay 15 mil 700 familias bajo su alero con el objetivo de promover el acceso a mejores condiciones de vida, que les permita superar la pobreza extrema.

Acompañamiento a través de profesionales especializados, facilitar el acceso a los distintos servicios y la entrega de prestaciones sociales (bonos y transferencias monetarias), son los pilares fundamentales de la iniciativa, tal como lo aseguró el seremi de la cartera, Juan Eduardo Prieto.

“El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera cree que Chile no será nunca un país desarrollado si no logra superar en forma definitiva la pobreza. El Seguridades y Oportunidades forma parte de un conjunto de políticas sociales para derrotar la pobreza, es un colchón y un impulso donde nosotros les entregamos un pequeño empujoncito para que puedan abandonar la pobreza. Queremos que nadie se quede atrás y todos tengan la posibilidad de vivir una vida digna, plena y feliz”, señaló el secretario de Estado.

Prieto agregó que el subsistema considera cuatro programas, que contemplan metodologías de acompañamiento específicas a las distintas vulnerabilidades: Familias (hogares en extrema pobreza), Abriendo Caminos (niños con padres privados de libertad), Vínculos (adultos mayores) y Calle (personas en situación de discapacidad).

El segundo componente contempla un conjunto de bonos, condicionados y no condicionados, a los que las familias y personas que participan pueden acceder. Estos son: Bono de Protección, Bono por Control Niño Sano, Bono por Formalización, Bono Base Familiar, Bono por Asistencia Escolar, Bono por Graduación de 4° Medio.

Todos ellos tienen por objeto apoyar la mejora de sus condiciones de vida desde la perspectiva de los ingresos; buscando además reforzar conductas positivas o premiar logros alcanzados durante su proceso participación en los programas de acompañamiento.

Mientras que el tercer componente contempla un conjunto de prestaciones y oferta de programas sociales, a los que las familias pueden acceder, destacando algunos como el Subsidio al Agua Potable, programa de Habitabilidad y Autoconsumo, programa de Apoyo al Microemprendimiento Yo Emprendo Semilla, programa de Formación y Capacitación (Profocap), programa Apoyo a la Dinámica Familiar, programa Ayudas Técnicas, programa Apoyo a la Atención en Salud Mental, entre otros más.

NO SE POSTULA

Todas iniciativas a las cuales no se postula, ya que son seleccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social a través de sus características y el Registro Social de Hogares, donde las familias deben manifestar expresamente su voluntad de participar y de cumplir con las condiciones a través de una carta de compromiso.

El seremi indicó que “junto con el Chile Seguridades y Oportunidades, el Ministerio de Desarrollo Social coordina los subsistemas Chile Crece Contigo, que busca generar y articular distintos mecanismos y prestaciones que se adecúan a las necesidades de cada niño, niña, hogar y comunidades, y el Chile Cuida, que está destinado a promover el bienestar individual y de los hogares con al menos un integrante en situación de dependencia”.