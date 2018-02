Nacional 20-02-2018

«Chile solidario y no racista»: La consigna con la que inmigrantes se manifestaron por sus derechos

«Somos trabajadores y no delincuentes», «amnistía migratoria» y «la clase obrera no tiene fronteras». Así se manifestaron un grupo de extranjeros que este domingo realizó la marcha organizada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, que tiene como objetivo pedir al Gobierno que acoja su Petitorio de un Proceso Extraordinario de Regularización Migratoria. Según expresaron, han hecho llegar más de 500 cartas a la Presidenta Michelle Bachelet, en las que piden prontas soluciones a las distintas problemáticas que los afectan como son el abuso laboral, la violencia y la discriminación que sufren algunos extranjeros. El presidente de la coordinadora, Rodolfo Noriega, confirmó que recibieron respuesta de la Mandataria, aunque no reveló el contenido de ella. Un «problema de todos» Según indicó Amalia Pereira, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), «las movilización es lo que nos hace grandes: exigir nuestros derechos. Nosotros como CUT hace más de cinco años que trabajamos con el tema de inmigración y efectivamente nuestro país está al debe con la ley migratoria, así que nosotros abiertos a poder participar”.