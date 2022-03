Política 20-03-2022

Chile Sustentable: País sigue al debe en contaminación y no alcanza estándares ambientales de la OMS

Alertar sobre la necesidad de actualizar las normas para alcanzar estándares que permitan resguardar la salud de la población y la calidad ambiental, según recomienda la OMS, son las principales conclusiones del último estudio sobre descarbonización y zonas de sacrificio de la Fundación @ChileSustentable.

Se trata de una investigación encargada a la Consultora Kas Ingeniería, que analiza la diferencia en emisiones de los escenarios de descarbonización y la influencia en la contaminación local. Además, evalúa el cumplimiento de los Planes de Descontaminación en las comunas de Tocopilla, Huasco y Quintero, y compara los estándares nacionales con los que recomienda la OMS.

Actualmente Chile tiene un cronograma de retiro voluntario programado de 18 centrales a carbón al año 2025 para lograr reducir las emisiones de CO2 en forma consistente con sus compromisos climáticos; y el pasado gobierno dio plazo hasta 2040 para el fin de la operación de las otras 10 termoeléctricas a carbón que aún no tienen fecha de cierre. No obstante, si el país estableciera el cierre o reconversión de estas 10 unidades al año 2030, pondría fin a las zonas de sacrificio y, avanzaría en los compromisos climáticos al reducir las emisiones del sector eléctrico de 30 a 10 millones de toneladas anuales de CO2; bajar de 35 mil a 7 mil toneladas anuales de NOx; además de reducir de 35 mil a 3 mil toneladas anuales de SO2 y de 1.600 a 300 toneladas anuales de material particulado.

Tal como evidencia el Inventario Nacional de Emisiones las centrales de generación termoeléctricas a carbón en Chile, son las principales fuentes de emisión de contaminantes globales, siendo causantes del 25% del dióxido de carbono, (CO2) así como de contaminantes locales (como el NO x, SO2 y material particulado fino y grueso (MP2,5 y MP10).