Política 12-11-2019

Chile Vamos en Linares sostuvo reunión con Gobernadora Provincial.

Representantes de partidos de Chile Vamos en Linares, se reunieron ayer con la Gobernadora de la Provincia de Linares, Claudia Jorquera, para analizar el escenario de demandas sociales de las últimas semanas en Chile y a nivel local.

Óscar Bonilla, presidente de la UDI en la comuna de Linares y John Sancho, pro-secretario regional de Renovación Nacional, entregaron una declaración a la luz de los acontecimientos, indicando en una carta que “como organizaciones políticas tenemos un compromiso con la Sociedad chilena, la que ha puesto en la mesa la urgente necesidad de encaminarnos hacia la Justicia Social, justicia que ha sido retardada por 30 años y que hoy exige de nosotros no solo una solución oportuna, sino que también el repudio a los tristes hechos de violencia cometidos por los que ocultan su rostro con capuchas y pañuelos y que han atacado los pilares de nuestra Democracia y la paz de la familia chilena.”

Agregaron que “es tiempo de escuchar la voz de los chilenos que no marchan y la voz de los que marchan con sus familias a rostro descubierto, porque la demanda social es transversal y no reconoce color político...”

Como puntos clave, piden al Gobierno que “atienda con urgencia las necesidades de los que más sufren en nuestro país, dialogando con todos los sectores sociales, políticos y empresariales; y restablecer el Orden Público, concentrando la labor de las fuerzas de orden en la persecución del vandalismo que mediante el miedo está alterando la vida y convivencia pacífica de millones de personas en el país.”

Finalmente, respaldaron al Gobierno y llamaron a otros sectores políticos a repudiar la violencia.