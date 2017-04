Política 16-04-2017

Chile Vamos ratifica primarias y anuncia dos debates presidenciales

El comité electoral de Chile Vamos confirmó que el conglomerado realizará primarias.

La decisión se conoce luego que desde la oposición se abrieran a la idea de llegar con sus candidatos a primera vuelta tras la renuncia de Ricardo Lagos a su candidatura.

Además, el conglomerado, integrado por Evópoli, el PRI, RN y la UDI, acordó un cronograma que incluye dos debates presidenciales a nivel nacional.

Al respecto, el secretario general de RN, Mario Desbordes, indicó que "si vamos unidos y la Nueva Mayoría va dividida, creo que es un escenario muy positivo para Chile Vamos".

La resolución deberá ser ratificada por los partidos que forman parte del bloque.

Mientras, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, señaló sobre las primarias en la centroderecha que “La gente que quiere que Piñera gane, no le interesa si hay primarias o no, quiere que gane en noviembre. Y si para ganar tenemos que hacer primarias hay que hacerlas, pero si el mejor camino para ganar es llegar a primera vuelta también hay que verlo. Y yo lo único que he planteado es que esa alternativa hay que evaluarla”.

Al ser consultada sobre el resto de los candidatos de Chile Vamos, puntualmente sobre Felipe Kast, respondió que marca un 1% . Y lo criticó por adjudicarle a Sebastián Piñera, el hecho de levantar la alternativa de no realizar las primarias.