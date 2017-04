Política 13-04-2017

Chile Vamos reevaluará realización de primarias en la centroderecha

La bajada de Ricardo Lagos de la carrera presidencial no sólo puso en duda las primarias al interior de la Nueva Mayoría, sino que también dentro de Chile Vamos.

Ahora, el coordinador de la campaña, Andrés Chadwick, se mostró abierto a no realizar este proceso.

Al respecto, Chadwick precisó que "es lógico y natural, si las circunstancias cambian, reevaluar las decisiones adoptadas con una sola misión: Qué es mejor para construir un Chile mejor".

Sin embargo, el ex ministro indicó que "el acuerdo vigente en Chile Vamos es realizar elecciones primarias" y que "Sebastián Piñera ha manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de participar en dichas primarias".

"Esta misión de Chile Vamos y de la mayoría de los chilenos requiere ganar las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Todo lo demás debe ser funcional a este compromiso con Chile y no a intereses personales o partidistas", puntualizó.

Las palabras del ex secretario de Estado se suman a las de la presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien señaló que "si la primaria de la Nueva Mayoría desaparece del horizonte creo que lo razonable y lo prudente es evaluar si nosotros continuamos con este escenario o lo modificamos".