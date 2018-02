Política 20-02-2018

Chile Vamos solicitará al Gobierno revocar invitación a Maduro al cambio de mando

Los partidos de Chile Vamos se agruparon y enviarán en las próximas horas una carta al canciller Heraldo Muñoz para solicitarle que se revoque la invitación al presidente venezolano Nicolás Maduro al cambio de mando del 11 de marzo.

El secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, declaró que "la coalición de Chile Vamos no va a extender la invitación al presidente de Venezuela. Lo que sucede es que es la Presidenta de este Gobierno (Michelle Bachelet) quien está extendiendo las invitaciones para el cambio de mando y, por lo tanto, la invitación que se hizo a Maduro proviene de ahí".

"Lo que corresponde, así las cosas, es solicitarle a ellos mismos que revoquen esa invitación debido al escenario que se ha presentado no solamente respecto a las declaraciones del canciller de Chile, que ha dicho que hay principios básicos de democracia, de libertades que se están vulnerando en Venezuela", aseveró.

Esto se suma a las peticiones que realizaron venezolanos residentes en Chile que pidieron revocar la invitación a Maduro al cambio de mando y de la DC que llamó al jefe de Estado venezolano que "se abstenga" de venir a Chile.

La Cancillería fue enfática en señalar que esto no se modificará y que el gesto diplomático se ha realizado desde 1990.