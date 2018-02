Nacional 24-02-2018

Chile vuelve a ser el país número 1 de la región para la inversión minera

El estudio mundial Instituto Fraser de Canadá reveló que Chile nuevamente es el país más atractivo de América Latina para la inversión minera.

En la versión anterior de este mismo estudio, el primer puesto lo ocupó Perú. No obstante, nuestro país escaló esta vez en 31 lugares, logrando su mejor ubicación desde 2013, consignó Portal Minero.

De esta forma, Chile también se impuso a Canadá y Estados Unidos, siendo el octavo destino más atractivo para la inversión minera, dentro de los 91 distritos considerados por el estudio de la firma canadiense.

La subida en el ranking se vio favorecida por los avances en materia de buenas prácticas mineras, donde Chile avanzó desde el puesto 49 en 2016 al 7º en la edición 2017 del informe.

Así también se registró un avance, menos pronunciado, en lo que respecta a la percepción política donde se avanzó desde el lugar 35 al 25.

No obstante, y pese a las positivas cifras que ofreció el estudio, uno de los puntos conflictivos, y generadores de incertidumbre en los inversionistas, continúa siendo la legislación medioambiental y relación con la comunidad.

“Los procesos de consulta indígena no están claros en este país, por lo que es difícil para los inversionistas navegar en el sistema”, dijo a Portal Minero un ejecutivo de una destacada minera.