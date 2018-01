Crónica 30-01-2018

Chile y Argentina coinciden en esfuerzos por una aduana en El Pehuenche.-

Con un recuerdo a los quijotescos impulsores del Paso Internacional El Pehuenche, se conmemoró el 57° encuentro chileno-argentino en lo más alto de Los Andes. Frente al hito que marca el límite fronterizo entre la Región del Maule y el sur de Mendoza, se congregaron autoridades, artistas, artesanos y gente del pueblo, renovando los votos de hermandad.

La vía está completamente pavimentada (115-CH por Chile y 45 por Argentina), no tiene túneles ni pendientes, pero falta una Aduana que reúna a los servicios contralores, indicó el Intendente del Maule Pablo Meza, precisando que “tenemos una ruta que une a ambos pueblos, ahora hay que llenarlo de comercio, intercambio cultural y mayor hermandad. En la Región del Maule no teníamos la infraestructura logística para proveer de los servicios, por lo cual tenemos que mejorar nuestras condiciones de Aduana, del SAG, del Servicio de Impuestos Internos, etc. y poder autorizar la salida y entrada de camiones. Es decir, hay que mejorar nuestros intercambios comerciales. Esta ruta no se hizo sólo para intercambio fraterno y turístico, sino que tenemos que proveerla de servicios para que ambos pueblos concurran a mejorar sus condiciones de vida y produzcan más riquezas”.

La inquietud fue planteada por el alcalde de San Clemente Juan Rojas, a sus pares de Malargüe, General Alvear y Santa Rosa que llegaron al fraternal encuentro.

El jefe edilicio señaló “que los esfuerzos de El Pehuenche van más allá del turismo. Los argentinos quieren mariscos, paltas y madera chilena, como nosotros queremos la carne que producen ellos. ¿Cuál es la debilidad que tenemos? El área comercial. De repente nos distrae un argentino y se lleva estos productos a Los Libertadores.

Existe interés en nuestra Región en que el Paso El Pehuenche aumente su operatividad hacia el intercambio comercial, es especial por la oferta de aranceles cero, altamente conveniente para Argentina.

El Intendente Municipal de General Alvear Walther Marcolini expresó que “creo que falta la decisión política de ambos países para habilitar la Aduana que ayude al transporte de cargas. Es fundamental que El Pehuenche deje de ser un Paso netamente turístico para que nos vincule comercialmente. Es decir, que se produzca una integración a través de inversiones conjuntas entre ambas regiones. Coincido con el alcalde Juan Rojas. Tenemos un Paso construido, pero no lo estamos aprovechando”.

En el 57° encuentro binacional se izaron ambos pabellones patrios, hubo intervenciones de autoridades chilenas y trasandinas, bailes típicos provinciales e intercambio de presentes, reafirmando los lazos de Integración.