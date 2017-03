Deporte 19-03-2017

Chile y Brasil cerrarán el Sudamericano sub 17 este domingo

El duelo entre la "Roja" sub 17 y el "Scratch" será el último del hexagonal final. Ambas escuadras buscarán el título del torneo en la jornada de esta noche.



Chile y Brasil serán los encargados de cerrar el Sudamericano sub 17 que se juega en nuestro país, tras quedar programados como el tercer partido de la quinta fecha en el hexagonal final.

A pesar de que se esperaba que el duelo se adelantara, finalmente la "Roja" sub 17 y el "Scratch" jugarán desde las 22:15 horas (00:15 GMT) en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Este encuentro puede definir el campeón del torneo, mientras que Paraguay estará atento a este duelo porque está también en la pugna por el título.

Revisa los horarios de la última fecha del hexagonal final del Sudamericano sub 17 a continuación.

Domingo 19

- Ecuador vs. Venezuela, 17:45 horas.

- Colombia vs. Paraguay, 20:00 horas.

- Chile vs. Brasil, 22:15 horas.