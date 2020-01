Cultura 31-01-2020

Chile y el camino hacia una cultura de espacios colaborativos

La preferencia mundial apunta a que las personas deben trabajar juntas y aprender de otros, algo que todavía no está completamente asimilado en nuestro país. “Estamos acostumbrados a ver los éxitos, pero no los caminos”, expresó Eduardo Viveros de Ecolabore.



Los espacios colaborativos están convirtiéndose en tendencias a nivel mundial. Sin embargo, aún no llegan totalmente a nuestro país, siendo solo algunos los innovadores que están apostando a aquello.



¿Pero qué son estos espacios colaborativos? En palabras simples, es un lugar en el que tanto emprendedores como pequeñas y grandes empresas pueden desarrollar su trabajo de forma independiente y sostenible, y a la vez interactuar con diferentes profesionales logrando así nuevas ideas.



Una de las compañías que está apuntando a esto es Ecolabore, la que se dedica a crear comunidades colaborativas con entidades como la municipalidad de La Reina con quien está impulsando RELR, la plataforma web que busca fortalecer la colaboración entre emprendedores de esa comuna y poder otorgar visibilidad a sus pymes, fomentando la unión y la comunicación entre ellas.



No obstante, Eduardo Viveros, director comercial de Ecolabore aclaró que, de momento, en Chile no existe mayormente la cultura de espacios colaborativos. “Los empresarios y los emprendedores tienen miedo de compartir sus ideas, sus dolores, y en especial sus triunfos”, apuntó el experto.



“Estamos acostumbrados a ver los éxitos, pero no lo caminos. Sabemos lo que tiene el otro, pero nos cuesta detenernos a entender cómo lo hizo. Años de esfuerzo o simple locura. Somos de la cultura fácil. Todo parte en cambiar el switch y dar primero, pero esperando recibir algo a cambio”, aclaró Viveros.



A su vez, sostuvo que Chile no es una potencia en la materia, debido a que en el país todavía no se maneja perfectamente el concepto, pese a que los tiempos apuntan a avanzar en dicho sentido.



“Los números no nos acompañan. No podemos ser líderes de una materia que no manejamos. Creamos empresas y tratamos de competir desde el anonimato”, advirtió Viveros.



Según el especialista, “buscamos un Chile más justo, sin embargo, debemos comenzar desde nuestra propia empresa. Necesitamos comprender que tenemos mucho que aportar, no solo esperar que adquieran mis productos o servicios. Partamos comprando, partamos entregando nuestra experiencia. Seamos capaces hoy de crear una gran clase media de empresario”.